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Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем

18 декабря 2019, 11:54  •  436 • Политика
Если Украина оставит в начале 2020 года Европу без российского газа, она останется без него и сама, что увеличит нагрузку на её атомную энергетику и может привести к новому Чернобылю
Автор:
Латышев Сергей
«Газпром» и «Нафтогаз», несмотря на совершенно неконструктивную позицию последнего, пытаются договориться об условиях российского газового транзита в Европу через территорию Украины после 1 января 2020 года, когда истечёт срок действующего контракта. Этот жизненно важный для России, Украины и Европы вопрос обсуждается и на уровне лидеров ведущих европейских стран. Официальные лица «Газпрома» и «Нафтогаза», чтобы никто в Европе не обвинил их компании в срыве газового транзита, заявляют, что переговоры проходят «хорошо».
Так ли это?
Однако все договорённости носят предварительный характер, важнейшие принципиальные вопросы дальнейшего сотрудничества по-прежнему не решены. И это означает, что переговоры на самом деле проходят плохо.
Ни в Париже, ни в Вене «прорывов» добиться не удалось. На 19 декабря планируется продолжение переговоров. Можно не сомневаться, что его не будет и там.
Существует один шанс из тысячи, что стороны договорятся за пять минут до полуночи 31 декабря о каком-то временном варианте транзита. И то лишь потому, что позиции «Газпрома» очень крепки, а новая украинская власть, может быть, побоится подложить свинью европейцам (и ещё больше – самой себе) под Новый год.
Но это – самый оптимистический вариант. Скорее всего, всё будет иначе. По-жёсткому. Как можно договориться, если Киев требует прокачки через свою износившуюся ГТС в течение длительного периода времени в разы больше газа, чем его будет в наличии у России после скорого запуска «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». А также по ценам, которые тоже в разы превышают нынешние.
ГТС Украины дырявая как решето. Фото: Yashkin Ilya / Shutterstock.com
И это при том, что украинская сторона не отказывается от смехотворных финансовых претензий к «Газпрому» на общую сумму в 22 миллиарда долларов. И угрожает – в случае отсутствия договорённостей о транзите на условиях Киева – считать идущий в Европу по трубопроводам Украины российский газ «контрабандой», которая будет направляться в украинские газовые хранилища до той поры, пока «Газпром» не капитулирует. Украина также желает заниматься транзитом российского газа по «европейским правилам», но к 1 января 2020 перейти на них просто не сможет.
В свете того, что российская сторона категорически заявляет, что подпишет новое соглашение с Украиной только в том случае, если оно будет экономически и коммерчески целесообразно, ибо не намерена торговать газом себе в убыток, существует очень большая вероятность того, что в начале нового года газовый транзит прекратится. Для Европы, замерзавшей без газа при аналогичных обстоятельствах 10 лет назад, и «Газпрома», которые десять лет готовились и неплохо подготовились к такой ситуации (полные газовые хранилища, поставки СПГ), это не станет трагедией.
Как Украина сама себя накажет
Трагедия ожидает прежде всего саму Украину. Потому что вместе с прекращением транзита российского газа в Европу она сразу же сама останется без газа. Официально Украина его у России не покупает, а получает из Европы «по реверсу». Но этот коррупционный «реверс», благодаря которому газ обходится украинцам заметно дороже (на 25% и более), чем если бы Украина его прямо покупала у России, существует лишь на бумаге.
Президент России Владимир Путин называет «чушью, бредом и обманом» реверс газа из Европы на Украину. Фото: Bai Xueqi / Globallookpress
По словам президента России Владимира Путина, всё это «чушь, бред и обман»:
Никакого реверса реального нет! Это же невозможно, утром пускать газ по трубе транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идёт газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идут на всю территорию Украины. Газ берётся в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс.
Таким образом, повторим, вместе с Европой без российского газа останется и Украина. Однако европейских возможностей с минимальными потерями выйти из этой передряги у неё нет. У Киева есть только одна возможность попытаться отчасти выправить ситуацию: выжить всё до последнего из атомной энергетики. В настоящее время Украина удовлетворяет свыше 50% своих энергетических потребностей благодаря мирному атому.
Четыре всадника Апокалипсиса
В настоящее время на Украине действует четыре АЭС – Запорожская, Южно-Украинская, Ровенская, Хмельницкая. На них действуют в общей сложности 15 энергоблоков типа ВВЭР общей мощностью 13 880 МВт. Чернобыльская АЭС остановлена после страшной аварии 1986 года.
При этом ситуация с украинской атомной энергетикой не лучше, чем с ГТС Украины: они одинаково обветшали. Поэтому газетные заголовки типа «Новая авария на атомной электростанции на Украине: Произошёл сбой в работе энергоблока Запорожской АЭС» стали обыденными, как и «планово-предупредительные» ремонты украинских энергоблоков. Инциденты такого рода происходят с пугающей регулярностью на всех действующих украинских АЭС.
На Украине существует четыре потенциальных Чернобыля. Фото: Sovastock / Shutterstock.com
Утверждения о том, что «угрозы людям нет, радиационный фон остался без изменений, а физическая защита находится в штатном режиме», не вызывают доверия – ни внутри страны, ни за рубежом. Существует серьёзная обеспокоенность в связи с состоянием экстренных служб Украины. Прежде всего их способностью оперативно среагировать на аварии подобного уровня, а также в связи с тем, что Киев может промедлить с оперативным обращением к зарубежным странам за помощью в случае необходимости. А она ещё как может потребоваться, потому что после разрыва экономических связей с Россией Украина активно сотрудничает с США в ядерной области.
Речь идёт о компании Westinghouse, которая контролирует уже почти половину украинского рынка ядерного топлива. Это происходит после того, как постоянные проблемы этой компании с АЭС советского типа в Чехии вынудили эту страну ещё в 2006 году отказаться от сотрудничества. Украине, в силу технической несовместимости советских и американских технологий, существующего в этой стране коррупционного бардака и сокращения из-за недофинансирования эксплуатационных расходов, остаётся только ждать страшного. ЧП с американским ядерным топливом на Украине постоянно фиксируются, но, к счастью, не дотягивают до Чернобыля. Пока не дотягивают.
Подводим итоги
Неудивительно поэтому, что ежемесячный профильный журнал Energy Research & Social Science, издающийся голландской компанией Elsevier, прогнозирует крупную ядерную аварию на одной из украинских АЭС в ближайшие годы с вероятностью в 80%. Наиболее опасны, с точки зрения издания, Ровенская и Южно-Украинская АЭС.
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Если же продолжить эту мысль, то получается следующее: оставшись без газа, Украина будет вынуждена выжимать всё возможное из своей атомной энергетики, и тогда 80% вероятности страшной аварии превратятся в 100% – новый Чернобыль.
Вот чем чревата украинская газовая жадность. Причём последствия такого развития событий будут и в политической сфере тоже. Могучий СССР пережил Чернобыльскую катастрофу, приведшую к радиационному заражению обширных земель Украины (41 750 кв. км), Белоруссии (46 600 кв. км), РСФСР (57 100 кв. км) и облучению свыше 8 миллионов 300 тысяч человек, всего на пять лет. И без того дышащая на ладан современная Украина исчезнет намного быстрее.

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