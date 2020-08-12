Газопровод Унгены – Кишинёв построен, но работать пока не будет

Румыния объявила об окончании строительства газопровода, но забыла уточнить, что работать он начнёт через год – два

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил о том, что Румыния уже готова поставлять газ в Молдову – строительство газопровода Унгены – Кишинёв закончено и теперь молдаване получат альтернативу российскому газу – газ европейский.

«У меня хорошие новости. Речь идёт о газопроводе Унгены – Кишинёв, строительство которого закончено. Одновременно с завершением работ этот газопровод позволит поставлять газ в Молдову. Мы предоставляем жителям Молдовы альтернативу российскому газу. Это важная инвестиция, которая свидетельствует о готовности Румынии всегда быть рядом с гражданами Молдовы»,

– заявил Орбан.

Газопровод Унгены – Кишинёв, строительство которого было начато в феврале прошлого года, – это газовая ветка от трансграничного газопровода Яссы – Унгены. Этой газовой веткой протяжённостью в 120 километров решалась задача присоединения молдавской газотранспортной системы к румынской.

Однако все красивые слова румынского премьер-министра не означают, что газ уже завтра начнёт поступать в Молдову. Или хотя бы осенью, которая уже не за горами. Как оказалось, на сегодняшний день действительно закончено строительство газопровода Унгены – Кишинёв, то есть по молдавской территории проложена труба. Подключать эту трубу пока не к чему. Необходимо ещё провести строительные работы и на территории Румынии – построить компрессорную станцию и достроить газопровод Онешть - Гераешть - Лецкань. В лучшем случае, всё это будет построено не раньше 2022 года, а до тех пор использовать новый разрекламированный трубопровод нельзя, если только кричать в него.

Выступая с заявлением об окончании строительства газопровода, Людовик Орбан сразу же объявил, что поставляемый из Румынии газ будет предназначен только для правобережной Молдовы, Приднестровье на этот газ рассчитывать не может.

«Ещё на этапе проектирования газопровода молдавская и румынская стороны заранее предусмотрели объёмы поставок газа только для правобережной Молдовы. Это обстоятельство указывает, что проект является не только альтернативным для поставок газа из России, но и геополитическим планом, который преследует цель создания единой инфраструктуры Молдовы и Румынии без Приднестровья. Другими словами, это проект поглощения Молдовы Румынией без Приднестровья»,

– прокомментировал ситуацию председатель Социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин.

По его словам, газопровод Унгены – Кишинёв – не единственный геополитический проект. Румыния давно работает над тем, чтобы создать единую с Молдавией инфраструктуру – такие проекты реализуются, например, в энергоснабжении. Кроме того, уже разработаны проекты строительства европейской узкоколейной железной дороги до Днестра и строительство европейского автобана до Кишинёва и далее на юг Молдовы в Украину, минуя Приднестровье. Все эти проекты оплачены в большей степени финансами ЕС, однако владельцами проектов становятся румынские компании, даже на территории Молдовы, отметил политик.

«Ярким примером является газопровод Яссы – Кишинёв, на который были выделены денежные средства ЕС, но молдавское предприятие, получившее средства, вынудили продать румынской компании, которая и является владельцем проекта «Яссы – Кишинёв»,

– подчеркнул Шелин.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику не раз говорил о том, что покупать румынский газ Молдова будет только в том случае, если он будет дешевле российского.