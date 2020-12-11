Газопровод наперерез "Северному потоку - 2": Эксперт раскрыл план Польши

Польша стремится достроить "Балтийский газопровод" к 2022 году, чтобы стать восточноевропейским газовым хабом и получить возможность перепродавать газ по завышенным ценам. План Варшавы раскрыл директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Речь идёт о проекте польского газопровода, который пересекает российский "Северный поток - 2" на дне Балтийского моря. Строительство осуществляется на деньги Европейского союза.

"У Польши множество вариантов получить газ из разных направлений. И затем, по системе газопровода внутри Евросоюза, продавать его, то есть выступать неким трейдером", - цитирует Nation News слова эксперта.

Напомним также, что на сегодняшнем саммите ЕС достиг договорённости с Венгрией и Польшей по разблокированию бюджета и фонда восстановления ЕС на 1,8 триллиона евро.