Газопровод из России в Европу полностью остановлен. Речь о трубе "Ямал - Европа", который пролегает через Белоруссию, Польшу и идёт до Германии. Прокачка прекратилась утром. Кроме того, медленными темпами даже запустился реверс "голубого топлива" в противоположную сторону.

Согласно газотранспортному оператору Gascade, базирующемуся в Германии, движение газа по трубопроводу "Ямал - Европа" полностью остановилось утром 30 октября.

В период с 9 до 10 часов по московскому времени газовый поток серьёзно сократился, а после прекратился совсем. До этого прокачка составляла около 1 млн кубометров в час.

Кроме того, медленными темпами даже запустился реверс "голубого топлива" в противоположную сторону. На момент полудня он равнялся порядка 168 тысячам кубометров в час.

Труба "Ямал - Европа" пролегает через четыре государства - Россию, Белоруссию, Польшу и ФРГ. Годовая мощность газопровода достигает почти 33 млрд кубометров сырья.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" в соответствии с распоряжением лидера России Владимира Путина будет наращивать газовые резервы в своих подземных хранилищах.