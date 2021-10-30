|
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
30 октября 2021, 18:25 • 66 • Политика
Газопровод из России в Европу полностью остановлен. Речь о трубе "Ямал - Европа", который пролегает через Белоруссию, Польшу и идёт до Германии. Прокачка прекратилась утром. Кроме того, медленными темпами даже запустился реверс "голубого топлива" в противоположную сторону.
Согласно газотранспортному оператору Gascade, базирующемуся в Германии, движение газа по трубопроводу "Ямал - Европа" полностью остановилось утром 30 октября.
В период с 9 до 10 часов по московскому времени газовый поток серьёзно сократился, а после прекратился совсем. До этого прокачка составляла около 1 млн кубометров в час.
Кроме того, медленными темпами даже запустился реверс "голубого топлива" в противоположную сторону. На момент полудня он равнялся порядка 168 тысячам кубометров в час.
Труба "Ямал - Европа" пролегает через четыре государства - Россию, Белоруссию, Польшу и ФРГ. Годовая мощность газопровода достигает почти 33 млрд кубометров сырья.
Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" в соответствии с распоряжением лидера России Владимира Путина будет наращивать газовые резервы в своих подземных хранилищах.
Подпишитесь на нас
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 октября 2021, 01:30
|
29 октября 2021, 02:10
|
24 октября 2021, 16:35
|
25 октября 2021, 01:20
|
26 октября 2021, 07:40
|
29 октября 2021, 04:30
|
28 октября 2021, 12:10