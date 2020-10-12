Газификация России в надёжных, натруженных руках топ-менеджмента «Газпрома»

Президент страны Владимир Путин программу газификации России поставил на уровень национальных проектов (бюджет на 2021–2025 годы – 526,1 млрд рублей). Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер ответил «есть!» и отдал приказ своим заместителям лично заняться программой. Заместители Миллера ответили «есть!» и стали затаскивать в программу проверенные на прежних подрядах и контрактах фирмы.

В сторону был отодвинут созданный с огромными затратами единый генеральный подрядчик «Газстройпром». Общий бюджет на покупку и консолидацию «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, «Стройтранснефтегаза» Геннадия Тимченко и «Стройгазконсалтинга» Зияда Манасира составил, по разным оценкам, около 200 млрд рублей. Преимущество получили близкие партнёры. Степень «родства» и явная аффилированность «близких партнёров» настолько запутанны, что разобраться в них сможет только следственная бригада. Поэтому просто читайте и наслаждайтесь чистотой игры…

Каков поп, таков и приход

Начинать надо с куратора программы. Отвечает в «Газпроме» за переработку, транспорт газа, энергетику и газификацию регионов заместитель Алексея Миллера Виталий Маркелов. Ранее, до апреля 2019 года, он отвечал за строительство крупных газовых объектов и отличился, главным образом, тем, что ни один из крупных проектов, которыми он руководил, не был доведён до конца без скандалов и провалов.

В частности, в зону ответственности Маркелова входили строительство газопровода «Сила Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. А как выяснилось в ходе ковидного скандала на стройках Чаянды, «Газпром» катастрофически не успевает с освоением месторождения, которое является ресурсной базой поставок газа в Китай. Фактически газопровод невозможно заполнить газом на 100%, что означает срыв контрактных обязательств перед Пекином.

Второй «объект Маркелова», позиционируемый как успешный – терминал по приёму и регазификации СПГ в Калининграде. Спору нет, терминал открывали торжественно, в присутствии президента страны. Однако похоже, что обошёлся он «Газпрому» (читай потребителям) значительно дороже первичной цены контракта. Из-за ошибок проектирования и нарушения последовательности работ терминал практически строили дважды.

Про «Северный поток – 2» даже говорить неудобно. За провал стратегического проекта «Газпром» не пинал только ленивый. А эпопея с судами-трубоукладчиками ничего, кроме сарказма, не вызывает. Оценить эффективность Маркелова практически невозможно, но общая стоимость объектов, возводимых под его кураторством, оценивается триллионами. Теперь под кураторство Маркелова отойдут 526,1 млрд рублей, запланированных на газификацию страны в ближайшие пять лет (2021–2025 годы).

Недавно Виталий Маркелов и генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов (ещё один герой программы, о нём – ниже) выступали на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме «Проблемы, перспективы и темпы газификации в субъектах РФ». Во время прений им пришлось буквально отдуваться под шквалом критики со стороны председателя СФ Валентины Матвиенко и сенаторов регионов, где газификация оказалась в том месте, куда дотягиваются только длинные руки проктологов.

Лучше всех ситуацию с газификацией и в «Газпроме» в целом описал глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе доклада президенту. После доклада Кудрина информацией должна была заинтересоваться Генеральная прокуратура РФ и инициировать проверку по публикациям СМИ и в том числе и по результатам проверки Счётной палаты относительно «Газпром межрегионгаза», который ранее отвечал за газификацию. С 2005 по 2019 год суммарный объём затрат на газификацию составил 395,62 млрд рублей. Руководил компанией в тот период Кирилл Селезнёв, о подвигах которого мы уже много раз писали.

Сегодня Миллер докладывает президенту, что создан единый заказчик программы «Газпром иинвест» с филиалом «Газпром газификация». Подтекст слов Миллера очень простой: всё под контролем, сбоя не допустим, все средства в программу, ноль коррупции. Насколько подтекст соответствует контексту, можно судить по руководителям новых структур.

Гендиректором «Газпром газификации» назначен ставленник Кирилла Селезнёва Денис Саврухин. Злые языки называют его чуть ли не «кошельком» Селезнёва и Владимира Карташяна (в прошлом генеральный директор ООО «Стройтранснефтегаз»). Курировать деятельность филиала поставлен заместитель генерального директора по газификации «Газпром инвеста» Руслан Сабиров. Всю свою трудовую деятельность Сабиров занимался исключительно поставками материально-технических ресурсов для «Газпрома» и к газификации фактически не имел никакого отношения.

Упоминавшийся выше новый глава «Газпром межрегионгаза» (ещё один участник газификации) Сергей Густов с 2008 по 2014 год возглавлял «Газпром газораспределение» и «Петербургтеплоэнерго» (дочерние компании «Газпром межрегионгаза») и подчинялся напрямую всё тому же Селезнёву. Так что в схеме работы с бюджетами на строительство в «Газпроме» ничего не изменилось. Декорации сменили – операторы остались прежние.

Это цветочки, дальше мы переходим к более плотному повествованию. Вынуждены ещё раз предупредить, что разобраться в газпромовских схемах работы с бюджетами простому человеку не под силу, но масштаб этих схем впечатляет.

Артём Маневич, акционер ООО «НГТИИ»: Когда мы подали документы на конкурс по газификации ряда российских регионов, то столк­нулись с рядом удивительных факторов. Конкурсная комиссия не брала во внимание предоставленные нами материалы. Мы, как и положено, обратились в ФАС. Ответ получили в том духе, что организатор торгов использовал брешь в федеральном законе о закупках. Таким образом была организована победа определённых компаний. Я этим возмутился и даже встретился лично с топ-менеджерами «Газпрома», которые отвечают за газификацию, поставил им это на вид. На что получил ответ: «Артём Михайлович, мы обязательно разберёмся, всё исправим, это непорядок!» Я предложил «Межрегионгазу»: давайте по ряду регионов, в том числе там, где вы со мною соглашаетесь, что итоги конкурсов подведены неправильно, мы идём в суды и создаём судебную практику. Чтобы в дальнейшем на её основе скорректировать антимонопольное законодательство и убрать ту самую «брешь». Чтобы коррупционеры не смогли ею больше пользоваться. Но мою идею поддержали только на словах, делать никто ничего не стал. Я так понял, что в «Межрегионгазе» все бьются только за свои интересы. Более того, в новых конкурсах используется та же порочная практика. В итоге я был вынужден доказывать свою правоту через суд. Теперь у меня есть решения судов, которые говорят о том, что итоги конкурса были подведены некорректно. Что контракт на газификацию должен быть заключён с нашей компанией. Но «Межрегионгаз» не торопится даже выполнять решения судов. Самое обидное, что отвечающие за газификацию менеджеры как будто забывают, для чего мы все собрались. От этих всех интрижек страдают конечные потребители: люди в регионах годами ждут газификацию.

В доме, который построил Джек

На сегодня персонифицированная цепочка контроля за освоением выделяемых на газификацию средств выглядит так: Миллер – Маркелов – Сухов – Густов – Сабиров – Саврухин – подрядные компании. У каждого из представителей этой цепочки есть свои, проверенные временем, подрядные компании.

Исходя из имеющихся данных можем предположить, что схема взаимосвязей выглядит примерно так.

Сухов (начальник департамента маркетинга «Газпрома») и Густов (оба близки к Селезнёву) отвечают за ООО «ПО Трансгаз» (подконтрольно уже упоминавшемуся Владимиру Карташяну), которое занимается строительством объектов газификации на территориях опережающего развития (ТОР) на Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае.

Саврухин со своими заместителями отвечает за компании: ООО «СтройПром», «Спец ППКС», «СтройГазКомплект», ООО «ОСК-Центр», СПК-33 и «Росбилдинг».

Густов отвечает за ООО «Северная компания» (владелец ООО «Авитон»), «Теплокомфорт», «Теплоэнерго», ООО «СМТ» и УМ-50. О своих отношениях с ООО «Северная компания» Густов открыто заявлял в СМИ. Бывший заместитель генерального директора этой компании Антон Радченко находится в прямом подчинении Густова, занимает пост начальника Управления газификации «Газпром межрегионгаз». Супруги Густова и генерального директора ООО «Северная компания» Ильи Шебаленкова имеют совместный бизнес.

Это ещё не всё. До мая 2019 года 49% ООО «Авитон» (владеет ООО «Северная компания») было в собственности заместителя Густова по эксплуатации и развитию газораспределительных систем в «Газпром Межрегионгазе» Андрея Ломакина. Заместитель Густова по капитальному строительству и инвестициям Алексей Бугаенко ранее занимал должность заместителя генерального директора в ООО «Теплоэнерго».

Владельцем ООО «Теплоэнерго» и ООО «СМТ» является Евгений Кочнев, ранее занимавший должность заместителя Густова по капитальному строительству и инвестициям в ООО «Петербургтеплоэнерго». Якобы Кочнев представляется как близкий родственник директора Федеральной службы охраны генерала Дмитрия Кочнева и использует имя генерала для решения вопросов.

На закуску пойдёт ООО «СтройПроектСервис», за которое, судя по всему, отвечает Алексей Миллер. Ранее компания, если верить её сайту, поставляла грузы и товары различного ассортимента для «Газпрома», а недавно она с ходу, не имея толковых и квалифицированных рабочих, техники, персонала, выиграла первый же свой конкурс по газификации Республики Карелия на сумму 4,078 млрд рублей. В чём секрет успеха? Во взаимных обязательствах.

ООО «СтройПроектСервис» на 100% принадлежит Илье Димову, который является близким другом Александра Кузнецова, возглавляющего «Газпром комплектацию», на 100% принадлежащую ПАО «Газпром». Через «Газпром комплектацию» идут все закупки «Газпрома» бытовых и канцелярских товаров (вплоть до туалетной бумаги). Кроме того, Кузнецов долгое время был начальником Сабирова (ещё один выше поминавшийся ответственный за газификацию) в «Газпром инвесте» по направлению снабжения и комплектации.

Кузнецов и Сабиров дружат семьями, вместе проводят отпуска, что только укрепляет производственные отношения и никаким образом не подпадает под определение конфликта интересов. Есть, однако, одно но, которое заставляет по-иному взглянуть на всю эту схему. Александр Кузнецов женат на дочери Марины Ентальцевой от первого брака. Сейчас Марина Ентальцева де-факто является супругой Алексея Миллера.

Все названные компании регулярно и с огромным отрывом побеждают в конкурсах на освоение строительных бюджетов «Газпрома». Круг ответственных победителей очень узок. Складывается впечатление, что выиграть конкурс любой другой компании, пусть даже самой профессиональной, с необходимым техническим ресурсом и опытом в газификации, практически невозможно. В число победителей не допускаются даже питерские компании с весьма серьёзным административным бэкграундом. И это не пустые слова.

Как пример приведём ООО «НГТИИ», которое недавно через суд опротестовало конкурсные процедуры по газификации Ленинградской, Саратовской, Ульяновской, Смоленской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. ООО «НГТИИ» участвовало в конкурсах на выбор подрядчика по газификации регионов страны на общую сумму 20,7 млрд рублей (всего было проведено 72 конкурса на сумму 36,2 млрд рублей), но выиграло всего четыре конкурса на сумму 3,63 млрд рублей.

Причиной иска названы явные фальсификации. Общая сумма претензий составила 12,9 млрд рублей. Суд встал на сторону истца (НГТИИ), принял решение об отмене результатов конкурса из-за грубых нарушений при осуществлении закупок и вынес определение о запрещении «Газпром межрегионгазу» совершать какие-либо действия в отношении договоров по вышеозначенным областям.

В частности, суд установил недопустимую (на 34,2 балла) разницу в оценке конкурсной комиссией «Газпром межрегионгаза» заявок по Карелии в пользу "СтройПроектСервиса".

Особую пикантность этой истории придаёт тот факт, что одним из владельцев НГТИИ является Артём Маневич, сын убитого в 1997 году вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, который был ближайшим соратником Владимира Путина по работе в мэрии Санкт-Петербурга и просто его товарищем.

Коней на переправе не меняют?

В июне 2019 года на собрании акционеров ПАО «Газпром» Алексей Миллер с помпой анонсировал создание модели «проектного офиса». Согласно этой модели любой объект «Газпрома» от проектной документации до ввода в эксплуатацию должен строиться одним исполнителем. В итоге, по нашим оценкам, на деле всё оказалось «одним названием» – никакой проектный офис не работает, все заказы (подряды) распределяются по проверенной годами, рассказанной выше схеме.

Совершенно бесполезным оказался и созданный с огромным трудом и затратами единый генеральный подрядчик АО «Газстройпром» на основе «Стройгазмонтажа», «Стройтранснефтегаза» и «Стройгазконсалтинга». Руководить единым подрядчиком Алексей Борисович поставил, пожалуй, самого слабого управленца «Газпрома» Станислава Аникеева.

Своими силами «Газстройпром» способен выполнить не более 15–20% объёма работ, остальные 80% контрактов отдаются на субподряд. По оценкам сторонних экспертов, субподрядный принцип приводит к искусственному завышению стоимости работ и услуг в размере от 7 до 35% по сравнению с ценами рынка.

Сегодня «Газпром» планирует взять у государства на газификацию регионов дополнительные 150 млрд рублей, выпустив на эту сумму бессрочные облигации. Когда-то успешная и доходная компания на сегодняшний день имеет убыток более чем 300 млрд рублей. Конечно, при желании можно во всём обвинить пандемию, украинский транзит, падение цен на газ и США с их санкциями против «Северного потока – 2», но без вины руководства компании такие провалы невозможны.