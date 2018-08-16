Газетный демарш: зачем американские СМИ организуют акцию против Трампа

Более 100 местных и национальных печатных и сетевых изданий США намерены 16 августа принять участие в акции против политики Дональда Трампа в отношении СМИ. По их мнению, нужно дать отпор «войне со свободной прессой», якобы развёрнутой американским президентом. Журналисты считают, что критика со стороны лидера Соединённых Штатов угрожает конституционному праву и свободе слова. Однако, как отмечают эксперты, подобные демарши демонстрируют лишь принцип двойных стандартов, свойственных американским СМИ, а также стремление найти очередную точку противостояния с нынешним президентом и его сторонниками перед промежуточными выборами в ноябре 2018 года.

Газета The Boston Globe призвала американские печатные и сетевые издания выступить единым фронтом против «грязной войны со свободной прессой», которую, по их мнению, развязал Дональд Трамп.

«Мы собираемся опубликовать 16 августа редакторскую статью об опасностях нападок со стороны администрации (США. — RT) в адрес прессы и просим другие издания опубликовать их собственные статьи в этот же день», — говорится в заявлении редакции.

Заместитель главного редактора газеты Марджори Притчард сообщила в эфире телеканала CNN, что на призыв издания откликнулось более 100 СМИ — от городских газет до еженедельников, таких как Houston Chronicle, The Miami Herald, Star Tribune, The Denver Post.

По мнению экспертов, этот демарш вызван недавней речью Трампа, в которой он обрушился с критикой на американских журналистов за предвзятое, c его точки зрения, освещение встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Эти СМИ хотели, чтобы я пришёл на эту встречу и начал там размахивать кулаками. Что случилось с дипломатией? Я вам скажу: если бы я сделал то, чего требовали журналисты, они бы всё равно написали, какой я ужасный, грубый и всё испортил», — заявил американский президент, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

По словам Трампа, ни одно из его решений никогда не будет освещаться в СМИ объективно, так как все либеральные журналисты настроены против него.

«Они всё могут вывернуть наизнанку, потому что они фейковые, фейковые, отвратительные новости. Что случилось с независимой прессой? Куда делись честные репортёры? Они никогда не рассказывают правду, только выдумывают всякие истории», — заявил Трамп под одобрительные возгласы толпы, скандирующей: «CNN — отстой!»

«Риск насилия по отношению к журналистам»

В начале августа эксперты по свободе слова Дэвид Кей и Эдисон Ланца заявили, что критика средств массовой информации со стороны президента США Дональда Трампа может привести к насилию по отношению к журналистам. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Например, издание Huffington Post возложило на Трампа ответственность за июньское нападение на редакцию Capital Gazette в штате Мэриленд. Несмотря на то, что убивший пятерых журналистов преступник был мотивирован личной неприязнью, а не политикой, противники президента США заявили, что именно частые выпады Трампа в сторону прессы стали одной из причин трагедии.

Кроме того, Кей и Ланца утверждают, что критика американского лидера направлена, в частности, на то, чтобы подорвать доверие к материалам о его личности, которые публикуют различные медиа. В этом докладе эксперты обратили особое внимание на то, что в адрес некоторых СМИ и их публикаций Трамп использует, в том числе такие выражения, как «враги народа» и «фейковые новости».

«Подобная критика противоречит тем обязательствам, которые взяло на себя государство в сфере уважения свободы прессы и следования нормам международного права в области прав человека... Особенно мы обеспокоены тем, что подобные высказывания могут повысить риск возникновения инцидентов с применением насилия по отношению к журналистам», — говорится в заявлении, размещённом ООН.

Эксперты призвали Трампа прекратить высказываться о прессе подобным образом, отметив, что, по их мнению, представители американских медиа являются одними из самых профессиональных в мире.

Reuters

© Brian Snyder

Вместе с тем сторонники Трампа не только поддерживают его недовольство работой американской прессы, но и не стесняются угрожать репортёрам расправой. Так, актёр и сценарист Сэм Хайд, известный своей поддержкой нынешнего президента, в интервью газете Los Angeles Times заявил, что журналистам стоит внимательнее отнестись к народному гневу.

Двойные стандарты

Вместе с тем, по мнению экспертов, возмущение некоторых американских журналистов и инициатива The Boston Globe — ни что иное, как откровенная демонстрация политики двойных стандартов, которая абсолютно не нова для американских СМИ.

«Двойные стандарты существовали в Америке всегда, это для них нормальные правила игры. Тот же Boston Globe — это одно из самых значимых изданий, лояльных к Демократической партии, которое всегда вело ожесточённую борьбу с республиканцами», — отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

По мнению политолога, даже выступление этих газет единым фронтом под эгидой Boston Globeне поможет им «очистить репутацию».

«Сейчас они объявили войну в открытую, но шансов выиграть её у них очень мало. Если они отвергают титул производителей фейковых новостей, они должны будут доказать, что выпускают в печать исключительно правдивые новости. Не думаю, что они готовы будут оспорить слова Трампа в суде — Трамп прекрасно понимает, что его заявления невозможно парировать. По большому счёту не существует инструмента с помощью которого можно доказать, что та или иная информация на 100% правдива», — подчёркивает эксперт.

Истинной причиной такого демарша является не борьба за конституционные права журналистов, считает Судаков, а поиск очередной точки противостояния с нынешним президентом и его сторонниками перед промежуточными выборами в ноябре 2018 года.

«Для них важно создать ещё один повод для борьбы с Трампом, и причина очевидна — грядущие выборы. Но на этих выборах ничего нового они не получат», — считает эксперт.

Законы только для приятных людей

Подобные петиции и воззвания к Трампу со стороны СМИ появляются постоянно, напомнил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

По его словам, это обусловлено вовсе не беспокойством журналистов за свободу прессы, а политической повесткой тех лиц, которые владеют данными газетами и телеканалами.

«Дело в том, что, несмотря на формальную независимость тех изданий, которые поддержали эту акцию, там всегда есть владельцы. Всегда есть крупный капитал, конкретные лица, которые транслируют свою повестку через свои СМИ. Если они думают, что Трамп будет к ним лучше относиться из-за упоминания таких слов, как Конституция, то они заблуждаются. Трамп с самого начала знал, что симпатизирующая демократам пресса будет его шельмовать, поэтому он сделал ставку на такие инструменты, как Twitter», — считает Асафов.

Эксперт отметил, что все те 100 газет, которые широким фронтом выступают против попрания Трампом их прав, почему-то не кидаются на защиту своих коллег, с политической позицией которых они не согласны.

Алекс Джонс

© infowarsteam.com

«Несмотря на такую свободолюбивую позицию, все эти требования почему-то не распространяются на другие СМИ, которые подвергаются публичному поруганию. Это и портал Infowars Алекса Джонса, который был исключен из всех социальных сервисов, и издание Brietbart, позиция которого подвергается обесцениванию вместе с аудиторией», — подчеркнул эксперт.

По словам Асафова, неугодные Демократической партии СМИ можно просто обозначить «инструментами пропаганды» и вывести за рамки дискуссии о настоящей свободе слова.

«Хорошо, когда законы распространяются на приятных людей, а неприятных можно вывести за рамки этой справедливости. Это устоявшаяся позиция демократов, когда в такую ситуацию попадают российские СМИ, такие как RT и Sputnik, которые назначаются инструментами пропаганды, или когда Алекса Джонса называют просто сумасшедшим, хотя эти антитрамповские газеты значительно уступают объёму его аудитории», — заключил эксперт.