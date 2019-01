Газетные войны: как президент США нашёл повод уязвить владельца The Washington Post

Дональд Трамп прокомментировал развод мультимиллиардера Джеффа Безоса — главы компании Amazon и владельца газеты The Washington Post, которая неоднократно публиковала критику в адрес 45-го президента США.

Американский лидер, по всей видимости, намекал, что Безос может потерять контроль над издательским домом и газетой из-за бракоразводного процесса. «Конкурентом», упомянутым в твите Трампа, является таблоид National Enquirer — в репортаже этого издания сообщалось о супружеской измене Джеффа Безоса.

Кроме того, в своём твите Трамп написал имя богатейшего человека планеты как Джефф Бозо, вместо Джефф Безос — в разговорном английском слово bozo означает «лопух», «дурак». Неизвестно, была ли это опечатка или намеренное оскорбление.

Газета The Washington Post непрерывно критиковала Дональда Трампа со времени его вступления в президентскую гонку в 2015 году и после инаугурации.

В газете регулярно публикуются материалы о бедственном положении дел в Белом доме, написанные на основании заявлений «анонимных источников». Большое внимание издание уделяет ходу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «связях» Трампа с Россией.

Накануне газета, в очередной раз сославшись на анонимные источники, сообщила, что Дональд Трамп якобы утаивал от своей администрации подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер опроверг эти заявления, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что The Washington Post и другие СМИ безуспешно пытаются сфабриковать скандал о «сговоре» штаба Трампа с Россией.

Сам Трамп неоднократно записывал газету в распространители «фейковых новостей» и предсказывал ей крах и банкротство.

«Twitter рекордными темпами избавляется от фейковых аккаунтов. Войдут ли в их число неудачники The New York Times и пропагандистская машина компании Amazon The Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, по моему мнению, не существующие? Они выйдут из бизнеса через семь лет!» — писал Трамп в своём Twitter в июле 2018 года.