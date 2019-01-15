Газетные войны: как президент США нашёл повод уязвить владельца The Washington Post

Дональд Трамп выразил надежду, что критикующая его газета Washington Post в ближайшее время окажется в «более подходящих руках». Её нынешний владелец, богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос может потерять контроль над изданием, а также утратить половину состояния после развода. Причиной бракоразводного процесса, по данным лояльного Трампу таблоида National Enquirer, мог стать роман Безоса с телеведущей из Калифорнии. Эксперты отмечают, что издание, ранее помогавшее Трампу скрыть его собственные любовные интриги, могло намеренно раскрыть подробности личной жизни владельца Washington Post. По мере приближения новых президентских выборов американские СМИ будут прибегать к всё более низким методам политической борьбы, отмечают аналитики.

Дональд Трамп прокомментировал развод мультимиллиардера Джеффа Безоса — главы компании Amazon и владельца газеты The Washington Post, которая неоднократно публиковала критику в адрес 45-го президента США.

«Меня очень огорчила весть о том, что Джеффа Бозо (bozo — англ. «лопух», «болван». — RT) унизили конкуренты, которые, насколько я понимаю, освещают события намного более достоверно, чем его лоббистская газета Amazon Washington Post. Надеюсь, вскоре она окажется в более подходящих и ответственных руках!» — написал Трамп.

Американский лидер, по всей видимости, намекал, что Безос может потерять контроль над издательским домом и газетой из-за бракоразводного процесса. «Конкурентом», упомянутым в твите Трампа, является таблоид National Enquirer — в репортаже этого издания сообщалось о супружеской измене Джеффа Безоса.

Кроме того, в своём твите Трамп написал имя богатейшего человека планеты как Джефф Бозо, вместо Джефф Безос — в разговорном английском слово bozo означает «лопух», «дурак». Неизвестно, была ли это опечатка или намеренное оскорбление.

«Фейковая газета»

Газета The Washington Post непрерывно критиковала Дональда Трампа со времени его вступления в президентскую гонку в 2015 году и после инаугурации.

В газете регулярно публикуются материалы о бедственном положении дел в Белом доме, написанные на основании заявлений «анонимных источников». Большое внимание издание уделяет ходу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «связях» Трампа с Россией.

Накануне газета, в очередной раз сославшись на анонимные источники, сообщила, что Дональд Трамп якобы утаивал от своей администрации подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер опроверг эти заявления, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что The Washington Post и другие СМИ безуспешно пытаются сфабриковать скандал о «сговоре» штаба Трампа с Россией.

Сам Трамп неоднократно записывал газету в распространители «фейковых новостей» и предсказывал ей крах и банкротство.

«Twitter рекордными темпами избавляется от фейковых аккаунтов. Войдут ли в их число неудачники The New York Times и пропагандистская машина компании Amazon The Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, по моему мнению, не существующие? Они выйдут из бизнеса через семь лет!» — писал Трамп в своём Twitter в июле 2018 года.

Здание газеты Washington Post в Вашингтоне, округ Колумбия

globallookpress.com

© Martin Bialecki

Ответный удар

Таблоид National Enquirer, о котором, очевидно, пишет в своём твите Трамп, открыто симпатизирует президенту США, а глава издательского дома American Media Inc., владеющего изданием, Дэвид Пекер — друг главы государства.

Следователи из команды спецпрокурора Роберта Мюллера установили, что National Enquirer в 2016 году купил права на историю модели журнала Playboy Карен Макдугал, которая перед президентскими выборами грозилась предать огласке свои интимные отношения с Трампом. Сумма сделки составила $150 тыс., а посредником выступил адвокат Трампа Майкл Коэн.

Таблоид не стал публиковать рассказ модели, что дало следователям основание полагать, что гонорар Макдугал за эксклюзивные права был выплачен с целью не допустить распространения порочащей Трампа информации перед выборами.

В своих показаниях, данных в обмен на сокращение тюремного срока, Майкл Коэн сообщил следствию, что Дональд Трамп лично руководил выплатой компенсации Карен Макдугал через National Enquirer. В середине декабря Коэн был приговорён к трём годам тюремного заключения. Президент США после приговора заявил, что никогда не давал своему бывшему адвокату распоряжений совершать противоправные действия.

Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с RT напомнил, что практика подобных «одолжений» политикам не является новой, к таким методам прибегала и сама газета The Washington Post.

«В США истории, подобные гонорару Карен Макдугал, который таблоид выплатил за её рассказ, происходят не первый раз. Сама газета Washington Post в своё время также поступила с материалом об отношениях Билла Клинтона и Моники Левински — за полгода до того, как это было предано огласке другими СМИ. Сейчас в газетах вроде The Washington Post или The New York Times любая непроверенная история про Трампа сразу же бы оказалась на первой полосе утреннего выпуска», — отметил Дробницкий.

Нажитое вместе

В 1994 году Джефф Безос основал компанию Amazon. Сегодня она является крупнейшим в мире сервисом продажи товаров и услуг через интернет. В 2018 году Безос, также являющийся основателем аэрокосмической компании Blue Origin, главного конкурента SpaceX Илона Маска, и владельцем издательского дома The Washington Post, стал самым богатым человеком в современной истории по версии Forbes.

9 января мультиллиардер заявил, что разводится со своей супругой Маккензи Безос, а вскоре после этого таблоид National Enquirer выпустил расследование, в котором сообщил, что причиной развода богатейшего бизнесмена стал его роман с американской телеведущей Лорен Санчез.

Джефф Безос с женой и телеведущая Лорен Санчез

© Reuters / globallookpress.com

Джефф и Маккензи Безос прожили в браке 25 лет, и, согласно законам штата Вашингтон, где они проживают, их имущество считается совместно нажитым. Сейчас состояние Безоса насчитывает более $137 млрд. Пока точных данных об условиях раздела собственности нет, однако в случае отсутствия брачного договора супруги, скорее всего, будут делить активы пополам.

В этом случае Маккензи Безос может стать обладательницей состояния в размере $69 млрд, что сделает её богатейшей женщиной планеты.

Подарок другу

Вряд ли Трамп обращался в National Enquirer с просьбой искать «компромат» на Джеффа Безоса, считает Дробницкий. Очень немногие СМИ решаются открыто выражать поддержку нынешнему президенту, отмечает эксперт.

«В данном случае можно предположить, что таблоид не без политического удовольствия опубликовал историю о любовных похождениях Джеффа Безоса. Но делать предположения о том, что между Enquirer и Трампом был сговор, не стоит. Скорее всего это была услуга издания президенту и другу», — пояснил Дробницкий в разговоре с RT.

Однако подобные события лишний раз подчёркивают радикализацию политической жизни в США, которая отражается и в мейнстримных СМИ, считает эксперт.

«Президентская гонка 2016 года «посрывала» определённые предохранители внутри американской прессы. Журналисты и издания совершенно перестали стесняться несолидных публикаций и скандальности. Политическая борьба будет нарастать, и гонка 2020 года будет такой же грязной, как и предыдущая», — отметил Дробницкий.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он полагает, что в США будут всё чаще использовать СМИ как инструмент политической борьбы по мере приближения президентских выборов 2020 года.

«Таблоиды и газеты становятся лишь средством взаимной борьбы и перестают быть самостоятельными изданиями. Неприятие Трампа и его противников друг к другу настолько велико, что на замирение рассчитывать не приходится. В нынешней ситуации все стороны будут пытаться подтвердить своё право на руководство страной, обмениваясь подобными мелочными уколами и оскорблениями, недостойными политиков первой величины», — отметил в беседе с RT Владимир Брутер.