Gazeta.pl: США рассматривают варианты санкций против Варшавы

Вариантов санкций несколько – от отказа продать танки Abrams до персональных санкций

«США рассматривают возможность введения ряда санкций против Варшавы за принятие поправки к закону о СМИ, поскольку в Вашингтоне не скрывают своего раздражения действиями польского парламента, принявшего на прошедшей неделе поправки в Закон о телерадиовещании на территории страны. В Белом доме уверены – все эти поправки противоречат принципам и ценностям, на которых построены современные демократические государства»,

– пишет польское интернет-издание Gazeta.pl, одно из самых популярных в польском интернете.

Издание отмечает, что генеральный секретарь США Энтони Блинкен призвал польского президента Анджея Дуду незамедлительно наложить вето на поправки к закону или передать эти поправки в Конституционный суд, который разрешит проблему с точки зрения закона и установит в стране справедливость.

Блинкен напомнил полякам, что речь идёт об инвестициях Соединённых Штатов, а не только о демократии, хотя и демократия, безусловна, важна, подчёркивает автор статьи Иоанна Зайховска.

«Свободные и независимые СМИ делают наши демократии сильнее, делают трансатлантический альянс более устойчивым и имеют фундаментальное значение для наших двусторонних отношений»,

– цитирует Gazeta.pl госсекретаря Соединённых Штатов.

В Белом доме считают – в случае, если Анджей Дуда подпишет эти «сомнительные поправки» к закону о телерадиовещании, то Вашингтон вправе ввести «далеко идущие санкции в отношении Польши».

Gazeta.pl рассматривает три возможных сценария развития событий с санкциями.

Во-первых, вполне вероятно, что Польшу могут не пригласить на декабрьский «саммит демократии», организатором которого выступает президент Соединённых Штатов Джо Байден. Такой поворот событий автоматически будет означать одно – Польша, по мнению Вашингтона, более не соответствует всем демократическим критериям, сообщает Иоанна Зайховска.

Во-вторых, США могут заблокировать продажу Польше танков Abrams – уже сейчас ходят слухи о планах Белого дома заморозить переговоры с польским правительством по этому поводу.

Издание напоминает – Варшава планировала купить 250 американских танков, потратив на эту сделку 23 млрд злотых, эта покупка, если она состоится, будет самой крупной покупкой в истории польской армии.

И третий вероятный сценарий, по мнению польского интернет-издания, – это кадровые санкции, которые станут самым болезненным вариантом для польского правительства, так как будут наложены персонально на президента, премьер-министра и председателя правящей партии, которым будет запрещён въезд на территорию Соединённых Штатов.

«У США уже готов целый список ограничений в отношении Польши, мне это известно из переговоров с представителями Администрации президента Соединённых Штатов. Как только поправки в польское законодательство будут подписаны, санкционный список будет принят»,

– рассказал журналистам бывший министр юстиции Польши Ярослав Говин.