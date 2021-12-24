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Gazeta Polska Codziennie: Место России и Германии займёт Польша

24 декабря 2021, 12:55  •  211 • В мире
В Варшаве заговорили об идее создания европейских Нью-Васюков
«Поделят ли Россия и Германия Европу между собой? Такая перспектива кажется сейчас вероятной, ведь Украину того и гляди раздавят россияне, а Польшу – немцы. Но действительно ли так произойдёт? Ведь 20-е годы XXI века – это не 30-е годы XX века. Времена изменились. Россия и Германия стали гораздо слабее. Нынешнее наступление станет последним в их великодержавной истории, они обречены на провал. Этот провал, в свою очередь, создаёт новые возможности для нас»,
– неожиданно сообщает польская ежедневная газета Gazeta Polska Codziennie.
Издание уверяет – и Россия, и Германия настолько ослабли, что их место уже совсем скоро займёт Польша. Вот, например, Россия. Эта страна не смогла справиться с Украиной в 2014 году, а сегодня и вовсе не удастся, потому что украинские военные все как на подбор – патриоты, специалисты, настоящие воины, тогда как в российской армии давно нет уверенности в победе. И вообще, Россия как начала разваливаться в 1991 году, так и продолжает, пытается убедить читателя автор статьи – экономист, глава Института глобализации Бартош Бартчак (Bartosz Bartczak).
По его мнению, и в Белоруссии дела плохи, она отдаляется с каждым днём от России, правда, чуть медленнее, чем Украина.
Что касается Германии, то эта страна также слаба, а её идея «федеральной Европы» ни на что не годится. Если вдруг в Брюсселе согласятся с этой идеей, то Евросоюз развалится на части. Причём это случится даже в том случае, если из состава ЕС захочет выйти Польша, запустив эффект домино.
Всё дело в том, отмечает издание, что Германия отбросила единственную силу, способную объединить Европу, – христианство. Отказ от христианства даёт понять – время Германии прошло. Зато пришло время Междуморья.
«В нашем регионе появляется пространство для действий. С одной стороны, речь идёт о территории бывшей Речи Посполитой двух народов. Украинцы не хотят видеть у себя российские влияния, не хочет их и всё большее число белорусов. Немцы или американцы их странами интересуются мало, а Китай, несмотря на дружественные жесты, не считает их приоритетным направлением. Вместо них активность на Днепре могла бы развернуть Варшава. По примеру Германии, которая некогда открыла в Гливицах Дом польско-немецкого сотрудничества, мы могли бы открыть в Львове и Гродно Дома польско-украинского и польско-белорусского сотрудничества»,
– призывает Бартош Бартчак.
По его мнению, в польские вузы следует приглашать талантливых украинских и белорусских студентов, а самым благонадёжным давать гранты на создание общественных организаций в Минске и Киеве. Кроме того, можно ещё пообещать Украине и Белоруссии некоторую финансовую поддержку, а за это они откроют свои рынки для польской продукции, советует экономист.
Планы у автора грандиозные – вместо Евросоюза он предлагает создать союз Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Хорватии, конечно же, главной в этом союзе будет Польша, а Украина и Белоруссия, судя по всему, войдут в её состав. У нового союза будет своя сильная валюта, свои фонды, которые не будут зависеть от продвижения ЛГБТ-идей или от невыгодной «зелёной сделки». Наоборот, эти страны забудут про климатическую политику Евросоюза и создадут свою программу, которая будет направлена на развитие технологий, а не на блокирование экономического роста.
«Начавшийся период геополитических перемен – это идеальное время для новых держав, и очень плохое – для старых. Напряжённость в отношениях между Минском и Киевом с одной стороны и Москвой с другой мы можем использовать в собственных интересах, заняв на Днепре место россиян в роли инвесторов и носителей культуры. Перед нами лучший за многие века шанс на то, чтобы создать сильную державу. Нужно только успеть воспользоваться ситуацией»,
– убеждает глава Института глобализации.
Судя по всему, автор Gazeta Polska Codziennie недавно вернулся из космической экспедиции, поскольку его идеи так же далеки от реальности, как Польша от Луны. В то же время, образ Остапа Бендера продолжает смущать умы – вот и поляки додумались до европейских Нью-Васюков.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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