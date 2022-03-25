Газ за рубли – подножка США. Политолог объяснил, почему Запад в панике

Политолог Марат Баширов считает, что принятое Россией решение перевести все расчёты недружественными странами за газ в рубли спутало все карты западным политикам. По его словам, всю повестку сессий НАТО, Евросоюза и G7 пришлось менять на ходу.

"Продажа газа за рубли - это подножка стратегии США, которая подразумевала контроль платежей за газ через корр/счета американских банков" – пишет Баширов.

Политолог уверен: инициатива сейчас у России, а у США не осталось ни одного козыря. Европейские политики в растерянности: газ их странам остро необходим.

Марат Баширов напоминает, что во Франции грядут выборы, в Германии – неустойчивое коалиционное правительство.

"А еще есть Турция, Венгрия и Сербия, которые имеют "особые" энергоотношения с Россией. А ещё есть Испания и Италия, которые стонут "а нас то за шо"?", – пишет политолог.

Баширов уверен, что русский газ волнует европейцев гораздо сильнее, чем ситуация на Украине.

"Больше они паникуют из-за генерала Мороза или генерала Жары (кондиционеры тоже не божьим духом питаются). Нас попытаются пошантажировать. Заявят о единстве ЕС и США. И... И всё", – заключает Баширов.