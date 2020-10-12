Газ, водомёты? В МВД Минска рассказали о разгоне протестующих

По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, при разгоне митингующих в Минске милицейские не применяли газ. Ранее эта информация появилась в ряде СМИ и Telegram-каналах.

По словам Ганусевич, в районе Немиги силовикам пришлось пустить в ход водомёты. Кроме того, в нескольких местах были применены светошумовые гранаты. На данный момент, по официальным данным, задержаны более 10 человек.

Ранее ТАСС сообщал, что в белорусской столице у стелы "Минск - город-герой" произошли столкновения активистов с правоохранителями.