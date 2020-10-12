Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном прос...
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк Р...
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл прав...
Главная / В мире

Газ, водомёты? В МВД Минска рассказали о разгоне протестующих

12 октября 2020, 18:50  •  63 • В мире
Представитель МВД Минска прокомментировала информацию о разгоне протестующих в белорусской столице. По её словам, милиция не применяла газ, а вот водомёты и светошумовые гранаты использовались локально.
По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, при разгоне митингующих в Минске милицейские не применяли газ. Ранее эта информация появилась в ряде СМИ и Telegram-каналах.
По словам Ганусевич, в районе Немиги силовикам пришлось пустить в ход водомёты. Кроме того, в нескольких местах были применены светошумовые гранаты. На данный момент, по официальным данным, задержаны более 10 человек.
Ранее ТАСС сообщал, что в белорусской столице у стелы "Минск - город-герой" произошли столкновения активистов с правоохранителями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
11 октября 2020, 23:35
Последнее спасение – серебро: США готовятся к отказу от доллара
11 октября 2020, 19:55
"Октябрь принесёт проблемы всем": Предсказавший пандемию "порадовал" печальным прогнозом
11 октября 2020, 18:05
Почему в России не так? "Вторая волна" обошла стороной "родину" коронавируса
12 октября 2020, 01:25
Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение
12 октября 2020, 00:25
Больной вопрос: как ситуация с коронавирусом влияет на предвыборную кампанию в США
12 октября 2020, 09:40
Смотреть на мир свысока: Колесо обозрения превратили в кабинеты для удалённой работы
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2020, 08:45
Совершена большая антикитайская провокация
12 октября 2020, 01:25
Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный а...
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной о...
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "...
12 октября 2020, 01:25
Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2020, 01:30
Недостаточно иметь "чугунную челюсть": Баранец указал на отличие русского спецназа от американского
11 октября 2020, 01:35
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
06 октября 2020, 12:30
Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России
09 октября 2020, 09:15
Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы
10 октября 2020, 10:00
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте Варшавы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.