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Газ, водомёты? В МВД Минска рассказали о разгоне протестующих
12 октября 2020, 18:50 • 63 • В мире
Представитель МВД Минска прокомментировала информацию о разгоне протестующих в белорусской столице. По её словам, милиция не применяла газ, а вот водомёты и светошумовые гранаты использовались локально.
По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, при разгоне митингующих в Минске милицейские не применяли газ. Ранее эта информация появилась в ряде СМИ и Telegram-каналах.
По словам Ганусевич, в районе Немиги силовикам пришлось пустить в ход водомёты. Кроме того, в нескольких местах были применены светошумовые гранаты. На данный момент, по официальным данным, задержаны более 10 человек.
Ранее ТАСС сообщал, что в белорусской столице у стелы "Минск - город-герой" произошли столкновения активистов с правоохранителями.
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