Газ в России обещали подключить бесплатно в нескольких регионах. Полный список

Министерство энергетики России назвало четыре региона России, в которых будет опробована новая схема бесплатной газификации населения. Эксперимент проведут в Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Новая схема газификации предполагает бесплатную проводку газопроводов до границы участка частного дома. А установкой плиты или котлового оборудования должен будет заниматься уже сам потребитель.

Минэнерго намерено снизить средний срок подключения населения к газу с 240-280 дней до 120-130 дней за счёт создания в каждом из регионов единого оператора, ответственного за процедуру, - сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

Он добавил, что таким оператором может стать "Газпром". Также Сорокин отметил, что в настоящий момент власти ищут источник средств для ускорения газификации.