Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украи...
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине...
Главная / Политика

Газ в России обещали подключить бесплатно в нескольких регионах. Полный список

11 сентября 2020, 01:05  •  37 • Политика
Жители четырёх регионов России смогут бесплатно подключить газ. Минэнерго разработал новую схему газификации Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областей.
Министерство энергетики России назвало четыре региона России, в которых будет опробована новая схема бесплатной газификации населения. Эксперимент проведут в Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Новая схема газификации предполагает бесплатную проводку газопроводов до границы участка частного дома. А установкой плиты или котлового оборудования должен будет заниматься уже сам потребитель.
Минэнерго намерено снизить средний срок подключения населения к газу с 240-280 дней до 120-130 дней за счёт создания в каждом из регионов единого оператора, ответственного за процедуру, - сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.
Он добавил, что таким оператором может стать "Газпром". Также Сорокин отметил, что в настоящий момент власти ищут источник средств для ускорения газификации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 23:15
Галкин "перехватил" первый звонок Навального в Россию: "Люблю Путина! Хочу домой!"
10 сентября 2020, 23:15
Германия обманула Россию с материалами Навального в ОЗХО
10 сентября 2020, 23:15
Киев в растрёпанных чувствах, кураторы в панике: Москва и Минск готовят интеграцию
10 сентября 2020, 23:15
Американская цензура на нашем ТВ: Скоро госсканалы просто вырубят
11 сентября 2020, 01:05
Не пожар, а поджог? Президент Ливана сделал заявление о диверсии в порту Бейрута
11 сентября 2020, 01:05
Газ в России обещали подключить бесплатно в нескольких регионах. Полный список
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
05 сентября 2020, 17:40
"Малый был непрофессионалом": Жора Жиров раскрыл детали "отравления" Навального
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.