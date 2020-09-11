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Газ в России обещали подключить бесплатно в нескольких регионах. Полный список
11 сентября 2020, 01:05 • 37 • Политика
Жители четырёх регионов России смогут бесплатно подключить газ. Минэнерго разработал новую схему газификации Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областей.
Министерство энергетики России назвало четыре региона России, в которых будет опробована новая схема бесплатной газификации населения. Эксперимент проведут в Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Новая схема газификации предполагает бесплатную проводку газопроводов до границы участка частного дома. А установкой плиты или котлового оборудования должен будет заниматься уже сам потребитель.
Он добавил, что таким оператором может стать "Газпром". Также Сорокин отметил, что в настоящий момент власти ищут источник средств для ускорения газификации.
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