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Газ в обмен на Крым: Лукашенко едет торговаться

31 августа 2021, 15:05  •  120 • Политика
Ровно месяц назад, после заявления Министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Крым – часть Союзного государства, белорусские общественники организовали движение «Признай Крым!». Собственно, название-призыв движения обращен к одному человеку. Спустя месяц после возникновения движения, интересно будет понаблюдать, сработал ли призыв к встрече Путин-Лукашенко 9 сентября.

Признай или проиграешь

Накануне, в Минске прошло рабочее совещание оргкомитета движения, которое решило реорганизоваться в общественное объединение «Гражданское согласие». Председатель движения «Признай Крым!» Артем Агафонов подвёл промежуточные итоги общественной информационной кампании:
Что сделано? Во-первых, нам удалось объединить людей и начать работу по формированию общественного мнения по вопросу признания российского статуса Крыма белорусской властью. Также нашим объединением будет подготовлен аналитический доклад, посвященный данному вопросу. Через неделю планируем презентацию отдельного издания доклада. Это объединяющий документ.
Начинания, безусловно, благие и правильные, не может одна голова союзного государства отторгать часть себя же. Порвется сознание, как минимум. Крым – это и есть часть Союзного государства, о чем не так давно и напомнил Александру Лукашенко, русский министр иностранных дел.
Кроме прочего, участники совещания рассматривают вопрос признания Крыма еще и как утилитарный аспект:
Признание Крыма носит и прикладной характер. Это необходимо для оздоровления наших детей. Для этого всего лишь нужно ускорить процесс запуска прямых рейсов из Беларуси в Симферополь,
- напомнил член «Гражданского согласия» Виктор Субботин. Голосование подтвердило общий позитивный настрой, итоговая декларация была принята единогласно. Инициатива снизу должна подсказать Президенту Белоруссии, что не стоит затягивать с вопросом признания, если уж, как говорят в офисе Лукашенко, «все дорожные карты интеграции согласованы, осталась только одна». И, скорей всего, энергетическая.

Почем газ для белорусов

Рискнем предположить, что именно с ценой на газ Лукашенко и увязывает вопрос признания Крыма. Это его безусловная козырная карта, но в то же время и Рубикон, после пересечения которого, пути заигрывания с Западом будут перекрыты.
Но в этом и состоит суть и политика по-настоящему независимого государства. Это вам не козлами на майдане скакать и жрать пиндосовские печеньки.
Странно, конечно, что наше общее с Белоруссией наследие в виде нефти, газа и всей таблицы Менделеева стало предметом торга двух лидеров. Еще страннее, что эти недра принадлежат кучке жуликов хапнувших эти недра в 90-е. А самое странное, что это никого не волнует, кроме, пожалуй, Лукашенко.
Интересно, будет посмотреть на выражение лиц правления МВФ, выделивших не так давно почти миллиард долларов для Белоруссии, если 9-го сентября всебелорусский батька рубанет про то, что в следующем году приедет на отдых в российский Крым, а на сладкое оставит признание ЛДНР частью Союзного государства. Как тебе такое, Кристин Лагард?
Сдается, что признание Крыма состоится, если не 9-го сентября, то в конце года – точно. Именно на декабрь назначен Государственный Совет Союзного государства, на котором будут сделаны, по словам Лукашенко, беспрецедентные заявления. Признание Крыма наверняка одно из планируемых заявлений.

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