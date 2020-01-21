Газ в Думе: Россия указала ООН на фальсификации химатаки

Россия на заседании Совбеза ООН представила доказательства фальсификации применения химоружия в сирийском городе Дума в 2018 году.

Заседание по «формуле Арриа» прошло 20 января по инициативе Москвы. Оно было посвящено обсуждению доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от 1 марта 2019 года об итогах расследования инцидента, произошедшего 7 апреля 2018 года в Думе в Восточной Гуте.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев во время своего выступления представил членам Совбеза показания жителей Думы. По его словам, представители его неправительственной организации посетили Сирию более десяти раз и опросили несколько сотен очевидцев различных событий.

В частности, в думской больнице НПО опросила 15 очевидцев, уточнил он.

Согласно приведенным им расшифровкам разговоров со свидетелями, в медучреждение не поступали люди, пострадавшие от химических атак.

«Мы также опросили 10 жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 300 жителей в радиусе 1 км от здания, где были обнаружены тела. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», — заявил Григорьев.

Кроме того, эксперт миссии ОЗХО Иэн Хендерсон в своем видеообращении к членам Совбеза сообщил, что в Думу были направлены две группы, к одной из которых присоединился он сам. По его словам, в итоге тех, кто там работал, отстранили от итогового доклада.

«Выводы в итоговом докладе противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу. К моменту выпуска промежуточного доклада в июле 2018 мы понимали, что у нас есть серьезные сомнения по поводу того, что такая химатака произошла», — подчеркнул бывший эксперт ОЗХО.

В Москве утверждают, что в течение прошлого года всплыло много информации, доказывающей, что инспекторы, входившие в состав первоначально развернутой в Думе группы, не привлекались к написанию доклада до самого момента его публикации. Более того, многократные попытки этих людей поднять резонные вопросы или выразить отличные от официальных результатов наблюдения, по утверждению российской стороны, много раз игнорировались.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, в свою очередь, призвал организовать брифинг с участием всех экспертов миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Думе «для поиска консенсусного заключения по этому резонансному происшествию в сирийском городе».

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, инициированная Москвой встреча СБ ООН вызвала большой резонанс.

Он отметил, что на заседании присутствовали практически все послы-члены Совбеза, выступали более 25 делегаций.

«Мы привели известные факты и новые факты, касающиеся этого эпизода, и поставили вопрос о необходимости его расследования в Организации по запрещению химического оружия в соответствии с высокими стандартами этой организации, которые, к сожалению, в последнее время, мы знаем, не всегда соблюдаются», — подчеркнул дипломат.

Некоторые страны на заседании СБ продолжили обвинять Сирию в использовании химоружия. В частности, подобное заявление сделал постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон. Он выразил приверженность «независимой и профессиональной работе [Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии]». По его мнению, нет причин сомневаться в заключениях доклада ОЗХО.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс также обвинила в применении химоружия САР.

«Мы разочарованы тем, что Россия решила использовать привилегированное положение, чтобы попытаться дискредитировать пользующуюся уважением ОЗХО и ее персонал», — отметила она.

Представительница американской миссии Черит Норман Шале, в свою очередь, выразила мнение, что «Россия выгораживает [президента Сирии] Башара Асада, чтобы тот не понес ответственность» за применение химического оружия.

ОЗХО 1 марта 2019 года опубликовала доклад о результатах расследования инцидента в районе Восточная Гута под Дамаском 7 апреля 2018 года. Согласно документу, при атаке использовалось «токсическое химическое вещество... вероятно, хлор». Как утверждали составители доклада, баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

При этом в мае прошлого года в интернете появился новый документ, под которым стоит имя Хендерсона.

Согласно приведенным там сведениям, с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха.

Эти выводы говорят в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, но они не были включены в итоговый доклад международной организации.