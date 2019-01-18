|
Газ на Украине за два года подорожал на 89%
18 января 2019, 17:25 • 76 • Украина
Стоимость газа на Украине за последние два года выросла на 89%, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.
РИА Новости
«Стоимость угля с 2016 по 2018—2019 годы увеличилась практически на 133% и составляет около 2800 гривен за тонну. Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период поднялась на 89%», — цитирует Насалика «Укринформ».
Среди факторов, влияющих на рост стоимости электроэнергии, он назвал инфляцию и заработную плату.
Так, по его словам, зарплата в энергетической сфере выросла на 94%.
Ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что власти не могут снизить цену на газ из-за деятельности «Нафтогаза».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 января 2019, 12:09
|
14 января 2019, 10:54
|
13 января 2019, 11:54
|
13 января 2019, 02:24
|
11 января 2019, 21:09
|
17 января 2019, 15:09
|
13 января 2019, 05:39