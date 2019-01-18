Газ на Украине за два года подорожал на 89%

Стоимость газа на Украине за последние два года выросла на 89%, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

«Стоимость угля с 2016 по 2018—2019 годы увеличилась практически на 133% и составляет около 2800 гривен за тонну. Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период поднялась на 89%», — цитирует Насалика «Укринформ».

Среди факторов, влияющих на рост стоимости электроэнергии, он назвал инфляцию и заработную плату.

Так, по его словам, зарплата в энергетической сфере выросла на 94%.

Ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что власти не могут снизить цену на газ из-за деятельности «Нафтогаза».