Газ, избиения, бунт: В Париже полиция "мирно" общается с манифестантами

В Париже полиция "мирно" общается с манифестантами. Во французской столице - слезоточивый газ, избиения и бунт, 34 протестующих уже задержаны.

Первомайская демонстрация в Париже вылилась в столкновения с полицией. На видео, которое появилось в Сети, можно заметить, как правоохранители отталкивают манифестантов щитами и орудуют дубинками. Всё окутано дымом. На кадрах одной из видеозаписей фиксируется, как полицейский поливает слезоточивым газом двух девушек.

По словам главы МВД страны Жеральда Дарманена, органы правопорядка задержали 34 человека. Он поблагодарил полицейских за противодействие тем, "кто пришёл ради беспорядков", а также выразил солидарность с пострадавшими силовиками.

Отметим, что стычки с полицией также произошли и в других французских городах - Лилле, Нанте и Лионе. В Лионе, как и в Париже, был применён слезоточивый газ. Демонстранты в ответ начали забрасывать полицию разными предметами. В результате 30 стражей правопорядка получили травмы.

Руководство Франции и других европейских государств ранее неоднократно выдвигало обвинения в адрес России из-за того, что тут "жёстко" разгоняют незаконные митинги. При этом западные политики замалчивают факты применения гораздо больших сил и средств при разгоне уличных акций в своих странах. Ещё ни разу действия правоохранительных органов в странах ЕС не были поводом для введения санкций или хотя бы публичного осуждения.