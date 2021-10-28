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Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы

28 октября 2021, 02:15  •  64 • Политика
«Газпром» увеличит закачку в подземные хранилища Европы после заполнения российских ПХГ, которое должно завершиться в начале ноября. Такое поручение Владимир Путин дал 27 октября на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал. Глава компании Алексей Миллер подтвердил, что сейчас объемы газа в хранилищах «Газпрома» в странах ЕС крайне малы, а президент отметил, что напряженная ситуация на внешних рынках несет определенные риски и для нашей страны. В этот же день глава государства принял участие в Восточноазиатском саммите, на котором призвал остальные страны заняться вопросом признания сертификатов вакцинации от коронавируса, и назначил сенатора Марию Львову-Белову новым уполномоченным по правам ребенка.

Рука помощи

Ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной. Это прежде всего касается происходящего в Европе, где цены так называемых спотовых, краткосрочных контрактов по-прежнему превышают $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, а уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет, подчеркнул Владимир Путин.
Фото: ТАСС/Евгений Паулин
В этом месяце цена на голубое топливо и вовсе побила исторический рекорд: 6 октября стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла $1969,2 за 1 тыс. куб. м. Резкое подорожание газа приводит к тому, что предприятия в самых разных областях, включая, например, металлургию, вынуждены приостановить свою деятельность.
В условиях современной глобальной экономики, с учетом традиционно тесных связей России с европейскими странами напряженная ситуация на внешних рынках несет определенные риски и для нашей страны, — констатировал Владимир Путин.
На этом фоне глава государства поручил правительству до 1 ноября разработать специальный комплекс мер на этот счет, чтобы свести к минимуму негативные последствия для России от дефицита энергии в Европе и дестабилизации рынков удобрений, металлургической продукции и, «как следствие, продовольствия».
Также он призвал «Газпром» после завершения закачки газа в российские подземные хранилища начать плановую работу по повышению объема голубого топлива в европейских ПХГ — в Австрии и Германии. Глава корпорации Алексей Миллер пообещал выполнить это поручение.
В настоящее время объем нашего газа в этих подземных хранилищах незначительный, буквально очень-очень маленький, чуть меньше 190 тыс. куб. м газа, — уточнил он.
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
«Газпром» намерен достичь целевого объема закачки газа в подземные хранилища РФ 1 ноября. Полностью закончить процедуру заполнения российских хранилищ газом удастся 8 ноября. По мнению зампреда комитета Совфеда по экономической политике Константина Долгова, повышение объема газа в европейских хранилищах — правильное решение, которое позволит улучшить ситуацию на энергетическом рынке. Тем не менее дальнейшее ее развитие будет зависеть в первую очередь от того, как ЕС скорректирует свою политику в этой сфере.
Если они вновь перейдут на долгосрочные контракты и начнут выстраивать деполитизированные отношения с Россией по газовым делам, то ситуация будет поправляться. Если после того, как давление спадет, они всё равно будут проводить политику, которую мы видели в последние годы, то тогда ничего не изменится и в первую очередь ущерб будет нанесен европейским странам, — заявил сенатор.
Причины сложившейся ситуации связаны с несколькими факторами. За последние годы в странах ЕС резко изменился энергобаланс: многие страны отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики. Но в этом году в Европе заметно сократилась выработка ветряной энергии. Кроме того, сократились поставки американского СПГ на европейские рынки.
Вместе с тем Владимир Путин заявил, что потребители в России обеспечены газом по устойчивым ценам.

В поисках стабильности

27 октября прошло еще одно мероприятие с участием Владимира Путина. Одной из главных тем Восточноазиатского саммита, в котором помимо стран АСЕАН традиционно участвуют партнеры по диалогу этой организации (Австралия, Индия, КНР, Южная Корея, Новая Зеландия, РФ, США и Япония), стало преодоление последствий пандемии коронавируса. Россия, где в среду был зафиксирован максимальный показатель суточный смертности от COVID-19 (умерли 1123 человека), призывает активизировать международное сотрудничество в борьбе с пандемией.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
РФ выступает за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, отметил Владимир Путин. Без этого, по его словам, в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение людей по региону. Россия в целом считает важным обеспечить свободный и недискриминационный доступ к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств, напомнил он.
— На сегодня хотя бы одну прививку сделали меньше половины населения Земли. При этом многие страны и миллионы людей по всему миру не имеют доступа к вакцине. К примеру, в Египте доля полностью привитых не превышает 10%, а в Судане, Нигерии или, например, Афганистане вакцинированы всего чуть больше 1% населения, — рассказала «Известиям» депутат Госдумы Ирина Панькина.
В стороне, однако, не остались и вопросы укрепления региональной стабильности. Территориальные споры в Южно-Китайском море, которые на протяжении последних лет с Китаем ведет целый ряд стран (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины), создают дополнительное напряжение на международной арене. Кроме того, Австралия, Великобритания и США недавно объявили о создании трехстороннего оборонного альянса AUKUS на фоне возрастающей роли Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Между тем с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своем пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений, напомнил Владимир Путин.
— Понимая всю опасность такого развития событий, Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами, — сказал Владимир Путин. — Это российское предложение остается в силе, и его актуальность даже растет.
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Фото: ТАСС/пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту
По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Россия не в первый раз проявляет добрую волю по этому вопросу. Москва уже предлагала не размещать ракеты подобного класса в Европе, заметил он. Однако российскую инициативу проигнорировали как европейские партнеры, так и США.
Вашингтон спокойно может разместить РСМД на территории своих европейских союзников по НАТО. В частности, речь идет о Румынии и Польше, где уже находятся комплексы Aegis Ashore c пусковыми установками Мk-41. Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что эти установки пригодны для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк».
Важно содействовать и дальнейшему укреплению торгово-экономических связей между странами региона, уверен президент. Товарооборот России с государствами АТР за первые восемь месяцев этого года вырос более чем на 34% — до $162 млрд.

Недетская задача

В этот же день Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову новым уполномоченным по правам ребенка. Во время встречи с президентом она напомнила, что у нее девять детей — пятеро рожденных и четверо приемных. Кроме того, 13 молодых ребят с инвалидностью находятся под ее опекой. Мария Львова-Белова осознает большую ответственность, которая ляжет на ее плечи на новой должности.
Фото: ТАСС/Евгений Паулин
Я помню момент, когда мне первый раз сказали, что мою кандидатуру в числе прочих рассматривают на должность детского омбудсмена. Это сообщение застало меня в аэропорту. Напротив сидела мама с ребенком. И я вдруг подумала, что в случае назначения буду иметь отношение и к этому мальчику, и к 30 млн других детей в нашей стране. Это огромная ответственность. И я воспринимаю предложение президента не как карьерный рост, а как новые возможности помогать тем, кто в этом нуждается больше всех — нашим детям, — рассказала она «Известиями».
Во время беседы с президентом новый омбудсмен попросила его о встрече через два месяца, чтобы предметно «обсудить свое видение и задачи на ближайшую перспективу».
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