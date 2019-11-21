Газ и кредит – главные темы переговоров Иона Кику и Дмитрия Медведева

Визит премьер-министра Молдавии в Москву

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику прибыл 20 ноября с рабочим визитом в Москву. Это первый зарубежный визит Кику после его вступления в должность главы правительства Молдовы.

Перед встречей с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым Кику заявил журналистам, что приехал он с целью возобновить диалог между правительствами России и Молдавии, поскольку за последние годы накопилось слишком много проблем, которые необходимо решать.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что визит главы правительства Молдовы стал первым за последние шесть лет, а в двусторонних отношениях стран было много упущено.

«Скажу по-честному, я не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили. Надеюсь, что сейчас мы сможем упущенные возможности всё-таки наверстать»,

– заявил премьер-министр Российской Федерации и выразил надежду, что этот визит «придаст дополнительный импульс нашим отношениям в экономической сфере, в инвестиционном сотрудничестве, по самым разным гуманитарным вопросам».

В переговорах также участвовали делегации Молдавии и России.

Напомним, что в апреле 2017 года правительством Павла Филиппа государственным чиновникам было запрещено выезжать в Российскую Федерацию. Майя Санду отменила это распоряжение, однако так и не поехала в Москву, несмотря на то, что её визит был несколько раз согласован и анонсированы даты поездки.

Одной из главных тем переговоров стала тема поставки российского газа в Молдавию, поскольку договор о поставках газа истекает 31 декабря текущего года.

После окончания переговоров вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что «договорённость о пролонгации контракта на газовые поставки достигнута».

По словам вице-премьера, контракт продлён на действующих условиях, но с нового года цена на газ для Молдавии будет снижена до 173 долларов за тысячу кубометров. Однако к этой цене будет приплюсована небольшая надбавка – в счёт погашения молдавских долгов за газ. Сегодня цена на газ для Молдавии составляет 235 долларов за тысячу кубометров.

Также Дмитрий Козак прокомментировал журналистам просьбу Кишинёва о предоставлении кредита в размере 300 миллионов долларов для реализации инфраструктурных проектов, в частности – на ремонт дорог.

«Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита. Мы договорились, что они представят в деталях предложение, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит, какие гарантии возврата»,

– отметил вице-премьер, подчеркнув, что Россия должна быть уверена, что «деньги эти пойдут на пользу экономике Молдавии».

Что касается вопросов приднестровского урегулирования, то на встрече 20 ноября эта проблема не обсуждалась. По мнению Дмитрия Козака, к обсуждению этого вопроса стороны вернутся через некоторое время, поскольку правительство это всего несколько дней как начало работать.

«На этих переговорах договорились, что надо дать правительству устояться. Нужна политическая устойчивость. Когда такая устойчивость и политическая уверенность в будущем у этого правительства будет, вполне возможно, что мы вернёмся к обсуждению такой очень сложной, деликатной, застаревшей проблемы урегулирования в Приднестровье»,

– считает вице-премьер.

Также он отметил искреннюю заинтересованность молдавской делегации в восстановлении сотрудничества с Россией.

«У нас есть значительная доля оптимизма в том, что нам удастся наладить взаимовыгодные добрососедские отношения»,

– констатировал Дмитрий Козак.

В Молдавии же не все оказались довольны выбором страны для первого визита главы правительства, посчитав визит в Москву «потерей суверенитета» Молдовы.

«Первый визит премьер-министра обычно носит символический характер и показывает направление, в котором движется государство, его приоритеты с точки зрения отношений и международного сотрудничества. Традиционно первый визит был в Бухарест или в Брюссель. Это естественно, если Республика Молдова твёрдо намерена продолжать свой европейский путь, а главные партнёры по развитию находятся в Бухаресте и Брюсселе, а не в Кремле», – говорится в заявлении Либеральной партии Молдовы. Либералы предупреждают, что новое правительство не пользуется поддержкой и признанием внешних партнёров, потому что не было официальных поздравлений ни от ЕС, ни от США, ни от Бухареста. Впрочем, вряд ли они понимают, что для населения страны важнее тот факт, что тарифы на газ в следующем году не вырастут, а не официальное поздравление из Брюсселя. Или из Вашингтона…