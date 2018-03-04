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Газ есть: В Еврокомиссии подтвердили, что перебоев в транзите из России через Украину нет
04 марта 2018, 11:24 • 249 • Политика
Все свои обязательства по транзиту газа через Украину в Европу российский "Газпром" исполняет в полном объеме, без перебоев, подтверждают в Еврокомиссии.
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен подтвердила, что перебоев с поставками российского газа на территорию Европы через Украину нет.
"Все существующие обязательства по транзиту продолжают выполняться в полном объеме", - уточнила Итконен.
Представитель ЕК заметила также, что в Еврокомиссии "пристально следят" за конфликтом между "Нафтогазом" и "Газпромом". Интерес ЕК понятен, ведь безопасный и бесперебойный транзит российского газа - приоритетный вопрос для европейских стран. Тем более сейчас, когда на европейцев обрушились снегопады и холода.
Итконен подтвердила также о том, что российская сторона начала процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом". Но этот процесс не быстрый и потребует времени.
"Еврокомиссия готова выступить посредником в трехсторонних переговорах, которые в прошлом продемонстрировали свою эффективность", - заявила Итконен ТАСС.
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