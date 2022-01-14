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Газ для Вечных огней станет бесплатным

14 января 2022, 05:20  •  29 • Политика
В 2022 году муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на Вечные огни. О поддержке президентом этой инициативы «Единой России» в интервью «Известиям» сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
«К сожалению, мы были свидетелями того, что и в 2021 году, и в 2020-м, и в предыдущие годы из-за неоплаты или просрочки Вечные огни гасли. У нас 80% Вечных огней снабжаются ПАО «Газпром». И 20% — независимыми поставщиками газа. 12 января было озвучено предложение «Единой России» об обнулении ставки по газу, поставляемому для Вечных огней. Президент эту инициативу поддержал. И муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на Вечные огни. Это произойдет уже в этом году.
По данным собеседника издания, 80% Вечных огней снабжаются ПАО «Газпром», 20% — независимыми поставщиками газа», — сказал Андрей Турчак.
Подробнее — в эксклюзивном интервью Андрея Турчака «Известиям»:
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