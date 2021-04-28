Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Незалежной вместе с олигархами наживается благодаря росту цен на голубое топливо в стране

Владимира Зеленского публично обвинили в афере с газом для жителей Украины. На это в прямом телеэфире решился один из политологов – Дмитрий Корнейчук.

Глава Незалежной мог изменить ситуацию. Нужно было всего лишь снять с должности главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Однако его оставили руководить компанией, сообщил аналитик. Президенту выгодно, чтобы цены на голубое топливо в стране росли, а он и олигархи наживались, пояснил эксперт.

Именно Зеленский ответственен за повышение тарифов на газ для граждан. Украинцы должны это осознать, заявил специалист.

Рынок голубого топлива был запущен при Владимире Александровиче. Кроме того, он "сформировал половину Нацкомиссии по урегулированию энергетики, которая определяла тарифы".



В прошлом году президент говорил, что в два раза уменьшит стоимость газа. На деле же происходит совсем другое, указал политолог, выступая на телеканале "Первый независимый".

В году цена вырастет с 7 до 9 грн, и ее не будут снижать, такова позиция Зеленского. Благодаря этому идут коррупционные потоки и наполняется бюджет. Также деньги отправляются на еще одну хитрую схему. Средства граждан просто воруют, отметил Корнейчук, передает "Свободная пресса".

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала жителям Украины причину их бедности. По ее словам, украинцам не хватает денег на жизнь из-за постоянного роста цен на коммунальные услуги, При этом голубое топливо дорожает в Незалежной чаще и больше всего остального.