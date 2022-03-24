Газ для Европы в рублях. Польша отказалась менять схему расчёта за топливо

Польский нефтегазовый концерн PGNiG отказался расплачиваться за русский газ в рублях. Об этом сообщил председатель правления PGNIG Павел Маевский.

По его словам, у Польши нет возможности платить за поставки газа в рублях. Маевский уточнил, что "ямальский контракт предусматривает способ регулирования цены".

Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны,

- добавил Маевский.

PGNIG будет выполнять контракт на тех условиях, которые были установлены ранее.

Как известно, Россия теперь будет поставлять газ в Европу за рубли. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину за неделю определить порядок совершения операций с Европой в русской национальной валюте.

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение заблокировать банковские счета русского посольства. На этот раз была названа совершенно удивительная причина такого решения.