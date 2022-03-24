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Газ для Европы в рублях. Польша отказалась менять схему расчёта за топливо

24 марта 2022, 15:45  •  761 • Политика
Польский нефтегазовый концерн PGNiG отказался расплачиваться за русский газ в рублях. Об этом сообщил председатель правления PGNIG Павел Маевский.
По его словам, у Польши нет возможности платить за поставки газа в рублях. Маевский уточнил, что "ямальский контракт предусматривает способ регулирования цены".
Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны,
- добавил Маевский.
PGNIG будет выполнять контракт на тех условиях, которые были установлены ранее.
Как известно, Россия теперь будет поставлять газ в Европу за рубли. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину за неделю определить порядок совершения операций с Европой в русской национальной валюте.
Ранее сообщалось, что Польша приняла решение заблокировать банковские счета русского посольства. На этот раз была названа совершенно удивительная причина такого решения.

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