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«Газ будет востребован в любом случае»: как заявление G20 может отразиться на судьбе «Северного потока — 2»

30 июня 2019, 01:39  •  61 • В мире
Лидеры стран «Большой двадцатки» в итоговом коммюнике саммита в Осаке заявили о важности обеспечения энергетической безопасности и значимости бесперебойных поставок углеводородов из всех источников и по всем маршрутам. Отмечается, что это необходимо для преобразования энергетики всех стран в надёжные системы с низким уровнем выбросов парниковых газов. Как полагают эксперты, обращение G20 адресовано в том числе участникам ближневосточного рынка энергоносителей и членам проекта «Северный поток — 2». Так, запуск газопровода позволит ФРГ сократить вредные выбросы в атмосферу за счёт сворачивания угольной генерации электроэнергии, что полностью соответствует целям G20. Однако Белый дом, несмотря на подписание коммюнике, по всей видимости, не намерен выполнять эти рекомендации и продолжит давление на участников проекта, отмечают аналитики.
 
Gettyimages.ru © ydinmutlu
 

Лидеры стран «Большой двадцатки» по итогам двухдневного политического форума в Осаке подписали коммюнике, в котором, в том числе, говорится о важности реорганизации энергетического сектора на основе принципов безопасности, экономической эффективности, надёжности и защиты окружающей среды. Отмечается, что это необходимо для скорейшего преобразования энергетических систем стран мира в доступные, надёжные и имеющие низкий уровень выбросов парниковых газов структуры, отмечается в заявлении. 

«Мы признаём роль источников энергии и технологий в энергетическом балансе и различные пути перехода на национальном уровне к более чистым энергетическим системам», — говорится в документе.

В связи с «недавними событиями, которые вызвали обеспокоенность относительно безопасной транспортировки энергии», участники саммита отметили важность обеспечения энергетической безопасности в глобальном масштабе. Речь, в частности, идёт о развитии инфраструктуры и «обеспечении транспортировки энергии, включающей различные источники, поставщиков и маршруты». 

  • Саммит G20
  • AFP
  • © Kazuhiro Nogi

Как полагают эксперты, под «недавними событиями» лидеры G20 подразумевают атаку, которой подверглись 13 июня в Оманском заливе два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Согласно имеющейся информации, первое судно перевозило 75 тыс. тонн горючей смеси жидких углеводородов, а второе — метанол. Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в нападении Иран, однако Тегеран отрицает свою причастность к инциденту.

По мнению аналитиков, заявление «двадцатки» может быть адресовано не только участникам ближневосточного рынка энергоносителей, но и организаторам газотранспортных проектов в других регионах. 

Так, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович пояснил RT, что коммюнике G20 можно трактовать по-разному, «в том числе и в том контексте, который больше всего интересует Москву». 

«В целом текст заявления отвечает тенденциям развития экспертных представлений о тех процессах, которых происходят в энергетике и в экологии. Сегодня Европа стремится совершить переход к возобновляемым источникам энергии, но они обязательно должны дополняться традиционными, в первую очередь, газом», — подчеркнул он. 

Коммюнике лидеров стран G20 имеет особое значение в свете крупных разногласий между Германией и Россией, с одной стороны, и США, с другой, по вопросу строительства трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2», отмечают эксперты.

В Берлине и Москве неоднократно указывали, что это исключительно коммерческий проект. Кроме того, в ФРГ резко осуждают угрозы Вашингтона применить санкции в отношении участников строительства газопровода. 

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, заявление «двадцатки» по вопросу энергетики соотносится с проблематикой «Северного потока — 2», учитывая то, что ключевой линией саммита была тема выстраивания единого торгового пространства без барьеров и ограничений.

«Для Западной Европы критически важно получение газа из России, поскольку он значительно дешевле, чем американский сжиженный природный газ», — напомнил эксперт.

  • Ангела Меркель
  • Reuters
  • © Hannibal Hanschke

«Газ станет драйвером роста»

В начале июня в Берлине на конференции федерального союза немецкой промышленности канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что наращивание газового импорта позволит Германии сократить объёмы угольной генерации, которая является источником вредных выбросов в атмосферу.

«Это требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики. Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, «Северный поток — 2» как газопровод может быть построен, и здесь у нас общее мнение», — подчеркнула канцлер ФРГ. 

Напомним, после аварии 2011 года на АЭС «Фукусима» в Японии и последовавших протестов экологических активистов правительства ряда стран объявили об отказе от «мирного атома». Германия также оказалась во власти этой тенденции — по плану, последний атомный энергоблок в стране будет остановлен к 2022 году. Ранее в ФРГ работало 17 АЭС.

В Евросоюзе с самого начала не скрывали, что намерены компенсировать сворачивание атомной энергетики в ряде государств за счёт импорта природного газа. Это, в том числе, обусловлено тем, что в среднем сжигание газа даёт вдвое меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, нежели сжигание других ископаемых углеводородов.

«Нам необходимо больше газа. После решения Берлина (по закрытию АЭС — RT.) именно газ станет драйвером роста», — заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер ещё в 2011 году.

  • Угольная ТЭС в Германии
  • Reuters
  • © Wolfgang Rattay

Угольные электростанции не могут стать альтернативой АЭС, поскольку при сжигании бурого угля — именно такой преимущественно добывается в ФРГ — в атмосферу попадает большое количество вредных выбросов, отмечают эксперты. Хотя ещё несколько лет назад Берлин планировал построить 20 новых угольных ТЭС, в свете скорого запуска «Северного потока — 2» власти отказались от идеи развития угольной энергетики. 

Экспертная комиссия, сформированная решением Меркель в прошлом году, опубликовала в январе 2019-го выводы, согласно которым ФРГ должна закрыть все действующие в стране угольные ТЭС в ближайшие десятилетия. Только к 2022 году предлагается остановить треть угольных электростанций.

«Раскрыть потенциал»: о чём говорили иностранные лидеры на саммите G20

По словам Митраховича, для развития возобновляемой энергетики Германии необходимо иметь надёжную страховку в виде газовой генерации.

«Сейчас в Европе появилась концепция «Gas-to-energy» — попытка совместить возобновляемую энергетику с газовой. Газ будет востребован в любом случае, например, в периоды, когда в силу климатических условий будет приостанавливаться выработка солнечной энергии», — пояснил эксперт.

Напомним, работы по согласованию строительства «Северного потока — 2» начались ещё в 2012 году. Расширение мощностей трансбалтийского газопровода позволит нарастить поставки природного газа из России в Европу по этому направлению на 55 млрд кубометров в год и довести ежегодный суммарный объём экспорта до 110 млрд кубометров. Управляет проектом международный консорциум Nord Stream 2 AG, в который входят российский «Газпром», ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Shell (Великобритания), Uniper (ФРГ) и Wintershall (ФРГ). Газопровод должен быть введён в эксплуатацию до конца текущего года.

«Политическая зависимость»

Планы Германии и других стран Европы по наращиванию импорта трубопроводного газа вызвали возмущение американской стороны. Склонять европейских партнёров к получению сжиженного природного газа из США в противовес дешёвым и доступным поставкам российского топлива начала ещё администрация Барака Обамы. Придя к власти, Дональд Трамп продолжил эту линию с ещё большей энергией, не стесняясь прибегать к откровенному шантажу санкциями.

Хотя строительство «Северного потока — 2» завершено уже почти на две трети, Вашингтон не оставляет попыток заблокировать проект. В середине июня Трамп в очередной раз призвал страны ЕС отказаться от российского трубопроводного газа в пользу американского СПГ. При этом политик не исключил введение ограничительных мер против участников «Северного потока — 2».

  • Cварка труб газопровода «Северный поток — 2» на борту судна Pioneering Spirit
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Так, 27 июня стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, согласно которому Вашингтон может применить санкции в отношении лиц, участвующих в российских  проектах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Впрочем, по мнению экспертов, усилия Вашингтона в этом направлении будут тщетны — все страны, через территориальные воды которых проходит магистраль «Северный поток — 2», уже дали разрешение на строительство, за исключением Дании. Однако и это не станет препятствием — накануне компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG отменила одну из заявок, поданных ранее на рассмотрение датских властей.

Как заявил глава «Гапрома» Алексей Миллер, «точка невозврата» по проекту давно пройдена. «Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является ещё пока критическим», — добавил он.

По мнению Шаповалова, хотя Белый дом не имеет морального права шантажировать своих европейских партнёров, требуя свернуть «Северный поток —2», американская сторона продолжит политику давления на них.

«Позиция Дании и Польши по «Северному потоку — 2» является следствием политической зависимости этих стран от Вашингтона. Ясно, что США не откажутся от жёсткого давления на своих союзников в Европе», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Митрахович. По словам эксперта, хотя Трамп и поставил свою подпись под заявлением G20, в которой говорится о свободе энергетических поставок, Белый дом продолжит попытки давления на российские проекты.

«Северный поток — 2» — не единственный проект, вызывающий раздражение американской стороны. Вашингтон пытается заблокировать и «Турецкий поток», а в будущем не исключены аналогичные атаки на российские СПГ-проекты, такие как «Арктик СПГ-2». Правда, Москва вполне может защитить свои интересы в этой сфере», — подытожил Митрахович.

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