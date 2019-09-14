«Гауляйтер Праги»: Чехия вызвала посла РФ из-за Мединского

Скандал с переносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в чешской столице выходит на высокий международный уровень — МИД Чехии вызвал посла России в Праге Александра Змеевского из-за того, что министр культуры РФ Владимир Мединский назвал мэра района «Прага-6» «гауляйтером местного масштаба», передают «Вести».

Российскому дипломату был выражен протест против «ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес» Анджея Колара. Также чешское внешнеполитическое ведомство предупредило, чтобы Мединский не «злоупотреблял историей в политических целях и разжигания страстей в этой области».

Накануне стало известно, что памятник Коневу будет демонтирован и перенесен со своего нынешнего места в районе Прага-6 в другую локацию в границах чешской столицы – такое решение после шестичасовых дебатов принял районный совет большинством голосов: 33 за, 1 против и 11 воздержались.

Статую Конева должен заменить пока неназванный памятник освобождению Праги от фашистских захватчиков. Мемориал же в честь советского военачальника может быть помещен в Музей памяти 20-го века. Ратуша не рассматривает возможность вывоза памятника за границу.

При этом на заседании выдвигалась инициатива вынести вопрос о судьбе памятника на референдум – чтобы решение принималось всеми жителями, однако такое предложение было отклонено большинством депутатов.

Посольство России в Чехии назвало решение возмутительным.

«Неожиданностью оно не стало с учетом того, что

именно районные власти инициировали вокруг мемориала кампанию, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков,

сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма. Власти несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию», — говорится в комментарии диппредставительства.

В ходе своего выступления Колар также заявил, что памятник Коневу не является захоронением и не находится под защитой международного права. По его словам, это собственность района, который до сих пор хорошо о ней заботился.

Мединский же напомнил, что маршал Конев освободил Прагу от гитлеровских захватчиков, а также спас исторический центр города от разрушения.

«То, что мы видим сегодня — просто неуважение к собственным гражданам: тем, кто воевал против нацизма, и тем, кто в благодарность поставили памятник маршалу», — сказал глава Минкульта РФ.

Президент Чехии Милош Земан также встал на сторону Москвы.

«Позор нам. Независимо от личности Конева, этот монумент является памятью о тех советских бойцах, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тысяч. Кроме того, это символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч», — пояснил глава государства.

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В МИД России пообещали отреагировать на происходящее самым жестким образом.

«Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях,

серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки», — указали в дипведомстве.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пояснил, что подобные жесты Праги связаны с попыткой переписать историю и переиначить результаты Второй мировой войны, передает НСН.

«Идет мощная атака на результаты войны. Нам всем пытаются испортить настроение в преддверии 75-й годовщины со дня Победы. Это начиналось в России еще, когда Ельцин и вся его свора пытались перечеркнуть все, что было связанно с Великой Победой, начиная от флага, гимна, договоров и так далее. Потом вся эта зараза поползла по Прибалтике, Восточной Европе, распоясалась бандеровщина», — указал депутат Госдумы.

Дочь маршала Конева Наталья допустила правомочность районного совета «Праги-6» принять решение о переносе памятника, но предостерегла, чтобы его не помещали, например, в музей тоталитаризма, передает ФАН.

«Если это музей Второй мировой войны — это одна история. Если музей тоталитаризма, то я категорически возражаю. Если в Чехии хотят обсуждать историю нашего государства применительно к их точке зрения, что это тоталитарное государство, которое растоптало их свободу, я отказываюсь обсуждать. Потому что мой отец, прежде всего, проявил себя как полководец», — подчеркнула Наталья.