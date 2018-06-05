Гатилов считает, что в Совбезе ООН должны быть представлены развивающиеся страны

• 21 • Политика

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен учитывать мнение развивающихся стран, чтобы соответствовать сложившейся в мире обстановке. Для этого необходимо провести реформу, которая позволит включить в состав Совбеза новых представителей. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов во вторник газете "Известия".

"Совет Безопасности должен адекватно отражать сложившиеся в современном мире реалии. Так, в нем должны быть более широко представлены развивающиеся страны", - убежден дипломат. Он также отметил, что реформа Совета Безопасности все чаще стоит в повестке дня организации, поэтому "мировому сообществу необходимо найти решение по реформе Совбеза, которое бы эффективно отражало интересы всех регионов и обеспечивало должную представленность всех государств".

Гатилов добавил, что соответствующая реформа, для проведения которой требуется согласие всех государств - постоянных членов, является актуальной, однако "в настоящее время ни один из предлагаемых вариантов такой поддержки не имеет". Кроме того, по мнению постпреда, навязывание решения может привести к расколу международного сообщества.

"Чего мы, естественно, допустить не должны, поскольку наша задача сейчас состоит в том, чтобы объединить усилия в Совбезе для решения важных проблем, с которыми сейчас сталкивается международное сообщество. Пока что такого решения о расширении Совета Безопасности, которое бы устраивало все государства, не просматривается. И мы выступаем за то, чтобы продолжать дискуссии по данному вопросу, и надеемся, что вариант, который устроит все стороны, будет в конечном итоге найден", - выразил уверенность Гатилов.

Совет Безопасности - один из пяти главных органов Организации Объединенных Наций - был образован 24 октября 1945 года. Совбез состоит из 15 членов: пяти постоянных и 10 непостоянных. Постоянными членами являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний период. Пять из десяти непостоянных членов подлежат переизбранию ежегодно.