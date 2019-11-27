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Гастроли Зеленского по Прибалтике: пока одни убытки

27 ноября 2019, 15:24  •  127 • Аналитика
© AP Photo / Zoya Shu
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика
Всем известно, что нет никакой другой страны в мире, у которой так много друзей, как у Украины. Всегда приятно иметь в приятелях страну, которая ради дружбы готова пойти на что угодно. Среди друзей есть просто друзья, а есть, прям, ну вот совсем друзья. Это, конечно прибалтийские страны. Мощный оплот единомышленников "Балтик плюс". Плюс УГэ, если быть точным (Украина и Грузия).
Когда российский юмор с сатирой позорно "двинули" куда подальше от прибалтийских залов, им на смену ловко пришла контора "95 квартал". Гастролировали удачно, билеты раскупались, одни в ладоши хлопали, другие потирали. Теперь, в новом статусе, уже президента, Владимир Зеленский посещает знакомые места.
Началось все с Латвии еще в октябре, ибо туда дорога протоптаннее. Там приняли радушно, но перед самым визитом конфисковали деньги украинских предпринимателей. Средства засунули сразу в латвийский бюджет, чтобы не достать. Посидели хорошо, на 29 миллионов евро.
Накануне отправился Зеленский в Эстонию. Там тоже подготовились. Если Латвию интересуют украинские деньги, то их северных соседей – сами украинцы. Поэтому перед визитом президента семерых самых смелых выперли из Эстонии за нелегальную работу и проституцию (нелегальную ли – умалчивают). Страна маленькая, каждый человек на счету. Зеленский вот приедет, да и не один, нужно место – освободите, товарищи, вам пора до дому до хаты.
Встретили в Таллине тоже хорошо, посидели, поговорили, поотвечали. Журналисты все про Трампа спрашивали. Но Америку открывать не стали, а вот велосипед изобрели. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила коллеге двухпедальный. Говорят, с намеком, мол, езжай, Вася. Крути. У нас тут в Эстонии с юмором порядок, а уж с сатирой – тем более.
И поехал Зеленский в Литву. Хорошо не на велосипеде. А то там дороги как раз тракторами перекрыты – фермеры бастуют. То же что ли к визиту готовились? Решили удивить широтой размаха? Или, может, так ненавязчиво рекламируют технику? Литовцы хитрые, умеют к сердцу подползти. Смотрите, вот тракторы, комбайны – это наши аграрии бастуют. Видите, как здорово блокируют? Кстати, у вас там на Украине как раз земельная реформа. Недовольных много. Не хотите приобрести? Подумайте. Цена хорошая. В рамках борьбы с Россией можем еще скинуть.
В общем, если раньше Зеленский своим творчеством удивлял Прибалтику и зарабатывал, то теперь верные друзья тоже проявили изобретательность. Ничто так не укрепляет чувство локтя, как чувство юмора. Пусть гастроли пока и в минусе для Украины, но настоящая дружба меряется не рублем.
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