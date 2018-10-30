|
Гассиев рассказал о проблемах со сгонкой веса перед боем с Усиком
30 октября 2018, 20:39 • 29 • Украина
Экс-чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев рассказал о проблемах со сгонкой веса перед поединком с украинцем Александром Усиком.
РИА Новости
«Перед боем с Усиком сгонка веса была самой сложной в моей карьере. Я же никогда услугами диетологов не пользовался, ел почти все что хотел и думал, что и в этот раз сгоню вес без проблем. Но незадолго до взвешивания у меня было где-то плюс полтора килограмма», — цитирует боксёра «Советский спорт».
Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям. Для россиянина это поражение стало первым в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с Гассиевым.
Подпишитесь на нас
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 октября 2018, 16:54
|
26 октября 2018, 09:39
|
24 октября 2018, 12:09
|
25 октября 2018, 17:24
|
24 октября 2018, 05:39
|
26 октября 2018, 18:08
|
24 октября 2018, 18:39