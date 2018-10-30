Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: Любое незаконное вторжение в выборы и общественно-политическую ж...
«Белые каски» готовят к утилизации
В утонувшей от наводнения Венеции начали устраивать соревнования по плаванью - в...
Россия, Индия и Китай согласовали позиции по ведению разведки
Главная / Украина

Гассиев рассказал о проблемах со сгонкой веса перед боем с Усиком

30 октября 2018, 20:39  •  29 • Украина
Экс-чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев рассказал о проблемах со сгонкой веса перед поединком с украинцем Александром Усиком.
 
РИА Новости
 

«Перед боем с Усиком сгонка веса была самой сложной в моей карьере. Я же никогда услугами диетологов не пользовался, ел почти все что хотел и думал, что и в этот раз сгоню вес без проблем. Но незадолго до взвешивания у меня было где-то плюс полтора килограмма», — цитирует боксёра «Советский спорт».

Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям. Для россиянина это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с Гассиевым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

29
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 17:24
Эксперт оценил заявление Тимошенко о референдуме по вступлению в НАТО
30 октября 2018, 20:39
Гассиев рассказал о проблемах со сгонкой веса перед боем с Усиком
30 октября 2018, 20:39
На Украине назвали цену газа для населения с 1 ноября

30 октября 2018, 20:39
Эксперт оценил заявления в Польше об угрозе для экономики из-за нехватки рабочих с Украины
30 октября 2018, 14:09
Климкин призвал граждан Украины сдать российские паспорта
30 октября 2018, 17:24
Тимошенко намерена добиться от России €100 млрд компенсации за Крым
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
30 октября 2018, 04:39
ВВС США «поприветствовали» российские С-300 в Сирии
30 октября 2018, 14:24
«Афера века» рукой Кремля: В Киеве решили скрыть распил нефтепровода - военкор
30 октября 2018, 01:24
Аль-Скрипаль: «Бомба», которую не успел «взорвать» Хашкаджи
30 октября 2018, 07:54
МИД Украины восстал против Верховной Рады: Денонсации договора по Азову не будет
30 октября 2018, 07:54
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Россией по Азовскому морю
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
25 октября 2018, 17:24
Русские и иранцы терпят поражение в Сирии
24 октября 2018, 05:39
Сатановский: Невзлин проговорился мне, что Путина могли убить в начале 2000-х
26 октября 2018, 18:08
Валерий Пякин о текущем моменте и картине будущего
24 октября 2018, 18:39
Что показал визит Болтона в Москву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.