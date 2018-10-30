Гассиев рассказал о проблемах со сгонкой веса перед боем с Усиком

Экс-чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев рассказал о проблемах со сгонкой веса перед поединком с украинцем Александром Усиком.

«Перед боем с Усиком сгонка веса была самой сложной в моей карьере. Я же никогда услугами диетологов не пользовался, ел почти все что хотел и думал, что и в этот раз сгоню вес без проблем. Но незадолго до взвешивания у меня было где-то плюс полтора килограмма», — цитирует боксёра «Советский спорт».

Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям. Для россиянина это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с Гассиевым.