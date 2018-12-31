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Гассиев: лучшим подарком на Новый год стал бы реванш против Усика
31 декабря 2018, 18:09 • 43 • Украина
Российский боксёр Мурат Гассиев рассказал, какой подарок на Новый год был бы для него лучшим.
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
«Лучшим подарком для меня на 2019 год от Международной федерации бокса стал бы бой-реванш с Александром Усиком», — заявил спортсмен в беседе с RT.
Напомним, что летом Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям. Для россиянина это поражение стало первым в профессиональной карьере.
Ранее украинец Усик был признан боксёром года по версии ESPN.
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