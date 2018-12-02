|
Гаспарян заподозрил Ротару в стремлении стать хэдлайнером фестиваля металлистов
02 декабря 2018, 12:09 • 114 • Политика
Политолог Армен Гаспарян откликнулся на сообщения об отказе Софии Ротару выступать на вручении премии «Песня года» в России из-за военного положения на Украине. Он заподозрил певицу в стремлении стать хэдлайнером Wacken Open Air - знаменитого немецкого фестиваля для любителей хэви-метала.
София Ротару не приехала на концерт «Песня года» в московский СК «Олимпийский» накануне, 1 декабря, сославшись на введение военного положения на Украине и нежелания провоцировать антироссийски настроенных соотечественников.
«Какая трагедия. Для нее», - откликнулся на срыв выступления политолог и писатель Армен Гаспарян. Рассуждая о том, где еще певица будет «устраивать гастрольный чес, кроме Мордора», он предположил, что Ротару претендует на выступление в качестве хэдлайнера на знаменитом немецком фестивале металлистов Wacken Open Air.
Подписчики Гаспаряна в Твиттере поддержали его саркастичный тон и отметили, что, по всей вероятности, без подобных шагов «старушке» уже не попасть в новостные заголовки.
Подпишитесь на нас
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 ноября 2018, 13:09
|
26 ноября 2018, 17:54
|
25 ноября 2018, 20:54
|
29 ноября 2018, 02:54
|
26 ноября 2018, 05:12
|
26 ноября 2018, 06:39
|
25 ноября 2018, 12:39