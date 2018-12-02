Гаспарян заподозрил Ротару в стремлении стать хэдлайнером фестиваля металлистов

Политолог Армен Гаспарян откликнулся на сообщения об отказе Софии Ротару выступать на вручении премии «Песня года» в России из-за военного положения на Украине. Он заподозрил певицу в стремлении стать хэдлайнером Wacken Open Air - знаменитого немецкого фестиваля для любителей хэви-метала.

София Ротару не приехала на концерт «Песня года» в московский СК «Олимпийский» накануне, 1 декабря, сославшись на введение военного положения на Украине и нежелания провоцировать антироссийски настроенных соотечественников.

«Какая трагедия. Для нее», - откликнулся на срыв выступления политолог и писатель Армен Гаспарян. Рассуждая о том, где еще певица будет «устраивать гастрольный чес, кроме Мордора», он предположил, что Ротару претендует на выступление в качестве хэдлайнера на знаменитом немецком фестивале металлистов Wacken Open Air.

Подписчики Гаспаряна в Твиттере поддержали его саркастичный тон и отметили, что, по всей вероятности, без подобных шагов «старушке» уже не попасть в новостные заголовки.