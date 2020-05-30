Гаспарян ёмко описал демократию в США: "Полиция избивает демократично"

В Миннеаполисе мэр Джейкоб Фрей ввёл режим чрезвычайной ситуации на 72 часа. Причиной стали массовые беспорядки, которые местные жители устроили из-за гибели афроамериканца после общения с полицейскими. Власти посчитали, что выступления грозят перерасти в бунт. В официальном распоряжении говорится, что жители и гости города находятся под угрозой "получения серьёзных травм или смерти".

В разговоре с Царьградом политолог Армен Гаспарян ёмко описал демократию в США.

"Там полиция избивает демократично. С соблюдением прав человека. С должным пиететом, вероятно, тебе ломают лицо. А у нас тебя под белы рученьки тоталитарно ведут в автобус. Дают тебе возможность писать в Twitter и Telegram о том, как ты изнываешь под пытками, сидя в этом автобусе, и так далее. Это же традиционная схема, она же не сейчас родилась. Ей уже, страшно сказать, сколько лет. Это истоки ещё конца перестройки. Что у нас милиция - она злая, она права не соблюдает, а вот на Западе ко всем относятся хорошо", - заявил Гаспарян.

По его словам, такое мнение сложилось ещё в 90-х, поддерживалась в нулевых да и в прошлом десятилетии - в общей сложности больше 30 лет.

"Вы попробуйте на полицейского поднять руку в Америке. Это последнее, что вы успеете сделать, он вас просто застрелит. Вас никто не будет арестовывать, никто вас не поведет ни в какой участок. Вот у нас вчера умер так называемый правозащитник Мохнаткин, отбывавший пять лет лишения свободы за то, что он двух полицейских ударил. В нашей тоталитарной деспотии он отбывал тюремное наказание. В Америке его пристрелили бы, как собаку, без второго слова. Как только бы он замахнулся. Он даже не ударил бы, он просто замахнулся бы на полицейского - его просто пристрелили бы. Там всё очень жёстко с этой точки зрения. Но тем не менее, как нам рассказывают, там демократия, а у нас…" - продолжает Гаспарян.

Причём инциденты, подобные Миннеаполису, по мнению Гаспаряна, не заставят заработать мозги ни у либералов в России, ни у молодёжи.

"Я вообще считаю, что нам надо брать уроки демократии у Соединённых Штатов. Вот, разочек, один раз, так сказать, предупредить всех: ребята, следующее ваше мероприятие - мы действуем как в Соединённых Штатах. Вот, кто не верит - вот кадры CNN. Морально приготовьтесь к этому. И всё. Вот таким образом, может, до мозгов дойдёт. А в противном случае - нет. Я на своём опыте могу сказать. Я сколько раз попадал в лихих 90-х годах под милицейские дубинки - потом у тебя долго нет желания вообще всем этим заниматься", - подчеркнул Гаспарян.