На Украине поддерживают территориальные претензии Токио по Курилам. С таким мнением выступил посол Незалежной в Японии Сергей Корсунский. В частности, он выразил надежду, что власти обеих стран будут сотрудничать в вопросе "восстановления своей территориальной целостности".

Впрочем, ещё раньше этот же дипломат отличился заявлением, что союз Украины и Японии необходим обоим государствам, ведь для них якобы Россия является "общей проблемой".

Политолог Армен Гаспарян высмеял посла, осмелившегося что-то говорить о наших Курилах. Он посетовал, что Украина продолжает вести странную внешнюю политику, которая основана на антироссийской демагогии, передаёт "Экономика Сегодня".

"У украинских властей сформировался тренд брать на работу людей абсолютно бездумных и глуповатых. Можно посочувствовать населению Украины, у которого такие министры и такие послы", - заметил Гаспарян.