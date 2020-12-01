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Гаспарян высмеял "глуповатого" посла за слова о Курилах для Японии

01 декабря 2020, 23:35  •  23 • В мире
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский в ходе пресс-конференции поддержал территориальные претензии Токио к России относительно Курильских островов. Политолог Армен Гаспарян иронично отозвался по поводу этого комментария. "У украинских властей сформировался тренд брать на работу людей абсолютно бездумных и глуповатых", - заметил он.
На Украине поддерживают территориальные претензии Токио по Курилам. С таким мнением выступил посол Незалежной в Японии Сергей Корсунский. В частности, он выразил надежду, что власти обеих стран будут сотрудничать в вопросе "восстановления своей территориальной целостности".
Впрочем, ещё раньше этот же дипломат отличился заявлением, что союз Украины и Японии необходим обоим государствам, ведь для них якобы Россия является "общей проблемой".
Политолог Армен Гаспарян высмеял посла, осмелившегося что-то говорить о наших Курилах. Он посетовал, что Украина продолжает вести странную внешнюю политику, которая основана на антироссийской демагогии, передаёт "Экономика Сегодня".
"У украинских властей сформировался тренд брать на работу людей абсолютно бездумных и глуповатых. Можно посочувствовать населению Украины, у которого такие министры и такие послы", - заметил Гаспарян.

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