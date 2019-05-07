Гаспарян сравнил политику Facebook с террором 1937 года

Администрация Facebook и Instagram приняла решение удалить 97 аккаунтов, страниц и групп, при помощи которых Россия якобы осуществляла скоординированные акции против Украины. Об этом заявила глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэла Глейшер.

Как указано в заявлении, речь идет о двух операциях, не связанных друг с другом, в ходе которых была задействована одинаковая тактика. В частности, через них распространялись местные и политические новости о конфликте в Донбассе, политике Москвы, новостях Европы, войне в Сирии и политике на Украине.

"Недостает только "замаскированного двурушнического проникновения в советские трудовые коллективы" в духе 1937 года", - раскритиковал политику соцсети Армен Гаспарян.

"Поражает сие действо, скрытое за красивой оберткой с надписью "Демократия", - соглашаются его подписчики. "Так выглядят демократия и свобода слова по-американски", - уверены пользователи "Твиттера".