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Гаспарян сравнил политику Facebook с террором 1937 года
07 мая 2019, 10:39 • 53 • Политика
Историк и публицист Армен Гаспарян обратил внимание на очередное заявление администрации Facebook по поводу удаления аккаунтов, предположительно связанных с Россией. Он сравнил политику соцсети с Большим террором 1937 года.
Администрация Facebook и Instagram приняла решение удалить 97 аккаунтов, страниц и групп, при помощи которых Россия якобы осуществляла скоординированные акции против Украины. Об этом заявила глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэла Глейшер.
Как указано в заявлении, речь идет о двух операциях, не связанных друг с другом, в ходе которых была задействована одинаковая тактика. В частности, через них распространялись местные и политические новости о конфликте в Донбассе, политике Москвы, новостях Европы, войне в Сирии и политике на Украине.
"Недостает только "замаскированного двурушнического проникновения в советские трудовые коллективы" в духе 1937 года", - раскритиковал политику соцсети Армен Гаспарян.
"Поражает сие действо, скрытое за красивой оберткой с надписью "Демократия", - соглашаются его подписчики. "Так выглядят демократия и свобода слова по-американски", - уверены пользователи "Твиттера".
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