Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после стать...
Главная / В мире

Гаспарян: "Путин прав - после смерти попадём в рай. Ад уже здесь"

17 июня 2020, 21:00  •  75 • В мире
Политолог Армен Гаспарян напомнил высказывание президента Владимира Путина. Он заявил, что "после смерти мы попадём в рай, потому что ад уже здесь". Так Гаспарян прокомментировал заседание Совета по правам человека при ООН, на котором должны обсудить "насилие полицейских". Политолог возмутился, что при этом никого не волнует судьба пострадавших во время беспорядков протестующих.
Политолог Армен Гаспарян в своем YouTube-канале возмутился очередным заседанием Совета по правам человека при ООН. Гаспарян считает это полным беспределом.
"Ну что, убедились в правоте Путина? Он, помните, сказал, что всех нас после смерти ждёт рай, потому что ад уже здесь", - напомнил политолог.
Армен Гаспарян заметил, что никого не волнует случай, который произошёл в США. Где один из протестующих отправил в нокаут 92-летнюю бабушку. Только за то, что она "имела наглость идти ему навстречу".
"Организация Совета по правам человека этим заниматься не хочет. Им надо обсудить полицейских. Осудить американских "терпил", которые недостаточно активно падают на колени. Недостаточно активно расписываются в том, что они тряпки половые. А судьба 92-летней женщины их не волнует. Действительно, что старая карга ходит по улице?" - возмутился Армен Гаспарян.
Он отметил, что этот случай широко обсуждался и вызвал возмущение только в России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
17 июня 2020, 00:00
"Засыпают и больше не просыпаются": Медсестра из Нью-Йорка рассказала, как "гробят" больных с COVID
17 июня 2020, 12:00
"Скажешь что-то не то - съедят": Французы при разборке чеченцев и арабов попрятались по кухням
17 июня 2020, 08:00
"Фамилии нет, но, видимо, Гиркин": Издание Гордона сообщило о розыске Стрелкова на Украине
17 июня 2020, 00:00
"Секретные материалы" Пентагона. Новый "слив"
17 июня 2020, 10:00
Гадали два дня: Что означала брошка на жакете британской королевы Елизаветы II?
17 июня 2020, 10:00
"Это в чьих-то интересах": Политолог заявил о третьей стороне в конфликте чеченцев и арабов в Дижоне
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от ...
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо&quo...
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извинитьс...
17 июня 2020, 17:00
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают пот...
17 июня 2020, 02:00
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 13:25
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
12 июня 2020, 15:25
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный аппарат
13 июня 2020, 05:00
Китайцы об отношениях с Россией
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.