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Гаспарян: "Путин прав - после смерти попадём в рай. Ад уже здесь"
17 июня 2020, 21:00 • 75 • В мире
Политолог Армен Гаспарян напомнил высказывание президента Владимира Путина. Он заявил, что "после смерти мы попадём в рай, потому что ад уже здесь". Так Гаспарян прокомментировал заседание Совета по правам человека при ООН, на котором должны обсудить "насилие полицейских". Политолог возмутился, что при этом никого не волнует судьба пострадавших во время беспорядков протестующих.
Политолог Армен Гаспарян в своем YouTube-канале возмутился очередным заседанием Совета по правам человека при ООН. Гаспарян считает это полным беспределом.
"Ну что, убедились в правоте Путина? Он, помните, сказал, что всех нас после смерти ждёт рай, потому что ад уже здесь", - напомнил политолог.
Армен Гаспарян заметил, что никого не волнует случай, который произошёл в США. Где один из протестующих отправил в нокаут 92-летнюю бабушку. Только за то, что она "имела наглость идти ему навстречу".
"Организация Совета по правам человека этим заниматься не хочет. Им надо обсудить полицейских. Осудить американских "терпил", которые недостаточно активно падают на колени. Недостаточно активно расписываются в том, что они тряпки половые. А судьба 92-летней женщины их не волнует. Действительно, что старая карга ходит по улице?" - возмутился Армен Гаспарян.
Он отметил, что этот случай широко обсуждался и вызвал возмущение только в России.
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