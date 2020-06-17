Гаспарян: "Путин прав - после смерти попадём в рай. Ад уже здесь"

Политолог Армен Гаспарян в своем YouTube-канале возмутился очередным заседанием Совета по правам человека при ООН. Гаспарян считает это полным беспределом.

"Ну что, убедились в правоте Путина? Он, помните, сказал, что всех нас после смерти ждёт рай, потому что ад уже здесь", - напомнил политолог.

Армен Гаспарян заметил, что никого не волнует случай, который произошёл в США. Где один из протестующих отправил в нокаут 92-летнюю бабушку. Только за то, что она "имела наглость идти ему навстречу".

"Организация Совета по правам человека этим заниматься не хочет. Им надо обсудить полицейских. Осудить американских "терпил", которые недостаточно активно падают на колени. Недостаточно активно расписываются в том, что они тряпки половые. А судьба 92-летней женщины их не волнует. Действительно, что старая карга ходит по улице?" - возмутился Армен Гаспарян.

Он отметил, что этот случай широко обсуждался и вызвал возмущение только в России.