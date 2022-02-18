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Гаспарян: "Киевские власти решили повторить опыт Саакашвили"
18 февраля 2022, 18:25 • 83 • Политика
Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию. "Судя по всему, киевские власти решили повторить опыт Саакашвили", - считает политолог Гаспарян.
На фоне обострения в Донбассе глава ДНР Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей республики в Россию. Ситуацию прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Сообщается, что в Ростовской области уже готовы места приёма и размещения граждан. При этом в первую очередь будут эвакуировать женщин и детей, а также лиц пожилого возраста.
- написал по этому поводу Армен Гаспарян в своём Telegram-канале.
Речь идёт о нападении Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. Тогда поддерживаемый США и НАТО президент Грузии Михаил Саакашвили отдал приказ об ударе по столице Южной Осетии и русским миротворцам, надеясь, что Запад его прикроет. Однако "грузинский блицкриг" напоролся на жёсткий ответ Вооружённых сил России. В итоге грузинская армия была разбита в течение недели, несмотря на американское оружие и подготовку у военных инструкторов НАТО.
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