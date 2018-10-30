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Гаспарян предложил способ наказания пиратского поведения Украины с капитаном «Норда» и Вышинским

30 октября 2018, 20:54  •  144 • Политика
Обозреватель Армен Гаспарян назвал Украину европейской франшизой Сомали и предложил вводить санкции против украинских политиков.
Известный обозреватель Армен Гаспарян прокомментировал в разговоре с Царьградом ситуацию с обменом российских и украинских моряков. Он подчеркнул, что даже несмотря на такой позитивный шаг, Украина продолжает оставаться «франшизой Сомали» в Европе.
«Как любой нормальный человек могу только приветствовать то, что обмен произошел. В сухом остатке это означает, что даже недалекий разум иногда может проявлять некие элементы здравомыслия. Я имею в виду, конечно, Украину. Другой вопрос в том, что капитана не обменяли. А это означает, что условно, этот политический торг, где цена вопроса человек, будет продолжаться», - напомнил Гаспарян, что не все задержанные на судне «Норд» моряки были обменяны.
Такая избирательная демократия свидетельствует о том, что Украина продолжает считаться пиратским государством в центре Европы.
«Это лишний раз свидетельствует о том, что вовсе не устойчивая форма демократии сегодня на Украине, как нам радостно сообщают представители Госдепартамента, а такая европейская франшиза Сомали, где можно брать в заложники, держать в тюрьме, как, например, Кирилла Вышинского, которого больше 150 дней держат, измываться над людьми. При этом всякий раз делать вид: нет, мы всякий раз за права человека, мы готовы, только вот что-то нам мешает», - подчеркнул обозреватель.
«Что-то нам мешает» в очередной раз сработала в случае с капитаном «Норда», очередной раз должны зафиксировать, что Украина весьма и весьма своеобразное имеет представление о том, что такое вообще права человека, и что такое международное право в 21 веке.
«Мне кажется, что поскольку сейчас Владимир Владимирович Путин поручил правительству разрабатывать санкции против деятелей с Украины, то надо, наверное, поступать, как это принято в демократических странах, просо вносить всех этих людей в санкционный список. Со всеми вытекающими для них последствиями. Потому что потом, когда что-то произойдет, каждый из них успеет сказать, нет, он-то на самом деле всегда был за евразийскую интеграцию. Вот пускай находят себя в соответствующих списках. Я думаю, это многие головы, хоть не надолго, но приведет в сознание», - резюмирует Гаспарян.

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