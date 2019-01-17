Гаспарян посулил президенту Сербии попадание в списки "Миротворца"

Во время переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным президент Сербии Александр Вучич выразил заинтересованность в газопроводе "Турецкий поток". Он предложил, чтобы его страна также присоединилась к данному проекту. По мнению публициста Армена Гаспаряна, в Киеве такое заявление, несомненно, воспримут в штыки. Возможно, Вучичу даже грозит внесение в списки "Миротворца".

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Сербии Белград. Там глава российского государства провёл со своим сербским коллегой переговоры по ряду важных и актуальных тем двухсторонней и международной повестки.

Наряду с газопроводом "Турецкий поток", к примеру, обсуждались перспективы развития российско-сербского военного и военно-технического партнёрства. Что касается самого газопровода, то в прошлом году его нитки были подведены к турецкому берегу.

Украина опасается строительства газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", так как ожидает, что их завершение снизит транзит российского газа через территорию страны.

"Президент Сербии Александр Вучич выразил заинтересованность присоединиться к проекту "Турецкий поток" - ещё одному газопроводу в обход Украины. Це зрада, громадяни. На "Миротворець"!" - пишет Гаспарян в Twitter.