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Гаспарян посоветовал Мадуро требовать новые президентские выборы во Франции

04 февраля 2019, 14:24  •  61 • Политика
Публицист и политолог Армен Гаспарян напомним, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро снова отверг ультиматум европейских стран, которые, напомним, потребовали проведения новых президентских выборов в стране. Гаспарян придумал ответный ход, мол, лидер Боливарианской республики мог бы потребовать то же самое в Европе. Например, новых выборов во Франции.
"Ему нужно добавить к этому и симметричный ответ: потребовать новых президентских выборов во Франции. Чтобы Макрону совсем не скучно было", - пишет Гаспарян в своём микроблоге.
Подписчики тут же отреагировали.
"Франция с первой мировой не одной войны сама не выиграла, более того, пол-Франции немецкие сапоги лизала, какое право она имеет ставить ультиматумы!", - справедливо возмущаются одни.
"Вот совсем совесть потеряли… лезут в дела чужого государства…", - пишут другие.
"Еврейская банкирская мафия очевидно проиграла в Венесуэле. Италия блокирует решения Вашингтонского обкома, зная наверняка про перемену вектора сил на мировой арене. И вся Европа тоже. Макрон - ставленник этой мафии, кстати", - отмечают третьи.
Мадуро снова отверг ультиматум европейских стран, которые потребовали проведения новых президентских выборов в стране

Ему нужно добавить к этому и симметричный ответ: потребовать новых президентских выборов во Франции. Чтобы Макрону совсем не скучно было
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) February 4, 2019

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