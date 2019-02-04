Гаспарян посоветовал Мадуро требовать новые президентские выборы во Франции

Публицист и политолог Армен Гаспарян напомним, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро снова отверг ультиматум европейских стран, которые, напомним, потребовали проведения новых президентских выборов в стране. Гаспарян придумал ответный ход, мол, лидер Боливарианской республики мог бы потребовать то же самое в Европе. Например, новых выборов во Франции.

"Ему нужно добавить к этому и симметричный ответ: потребовать новых президентских выборов во Франции. Чтобы Макрону совсем не скучно было", - пишет Гаспарян в своём микроблоге.

Подписчики тут же отреагировали.

"Франция с первой мировой не одной войны сама не выиграла, более того, пол-Франции немецкие сапоги лизала, какое право она имеет ставить ультиматумы!", - справедливо возмущаются одни.

"Вот совсем совесть потеряли… лезут в дела чужого государства…", - пишут другие.

"Еврейская банкирская мафия очевидно проиграла в Венесуэле. Италия блокирует решения Вашингтонского обкома, зная наверняка про перемену вектора сил на мировой арене. И вся Европа тоже. Макрон - ставленник этой мафии, кстати", - отмечают третьи.