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Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине

26 ноября 2018, 13:09  •  310 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян в своем Twitter по пунктам объяснил тем, кто пока не знает, что означает военное положение на Украине, которое потребовал ввести президент Незалежной Петр Порошенко, поддержал секретарь СНБО Александр Турчинов, а окончательное решение должна принять сегодня Верховная Рада.
Военное положение - это особый режим въезда и выезда, как напомнил Гаспарян. Кроме этого, жителей территорий, подпадающих под его действие, ждет и комендантский час.
«Трудоспособные граждане в случае введения военного положения имеют трудовую повинность с целью выполнения работ оборонного характера», - указывает политолог.
По сути, это означает, каждого украинца могут обязать работать на «оборонку» страны. И, кстати, собственные квартиры и дома «для расквартирования военных» в случае чего люди тоже должны предоставлять по первому требованию.
Есть и еще несколько любопытных моментов.
Например, как отмечает Гаспарян, «военное командование может запретить деятельность партий и общественных организаций, если они угрожают безопасности, территории, независимости страны или жизни граждан».
По сути же, не исключается, что будет как по-майдану: «Кто не с нами, тот против нас».
Есть и еще один существенный повод для Киева ввести военное положение в стране. Оно «позволит аннулировать дипломатические отношения с врагом и конфисковать имущество агрессора, которое находится на территории Украины», напоминает Гаспарян.
Что означает военное положение на Украине. По пунктам pic.twitter.com/ARIooYNoYj
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 ноября 2018 г.
Полная информация в специальной рубрике: Провокация в Керченском проливе.

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