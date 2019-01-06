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Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
06 января 2019, 20:54 • 99 • Политика
Известный своими крайне русофобскими высказываниями министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Черное море не принадлежит России. Журналист Армен Гаспарян ответили на это заявление цитатой из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова.
Напомним, что глава Минобороны Соединенного Королевства выступил с очередным антироссийским заявлением. Так, британский министр заявил, что Черное море не принадлежит и никогда не принадлежало России, и призвал мир сплотиться против нашей страны.
Подобным образом Гэвин Уильямсон прокомментировал недавнее прибытие в порт Одессы корабля ВМС своей страны. Отметим также, что ранее официальный Киев заявил о намерении еще раз направить свои корабли через Керченский пролив в Азовское море из Черного и повторить таким образом провокацию 25 ноября 2018 года.
Со своей стороны Гаспарян сравнил рассуждения британского министра о принадлежности и судьбе Черного моря с разглагольствованием на этот счет различных третьестепенных персонажей романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".
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