Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова

Известный своими крайне русофобскими высказываниями министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Черное море не принадлежит России. Журналист Армен Гаспарян ответили на это заявление цитатой из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова.

Напомним, что глава Минобороны Соединенного Королевства выступил с очередным антироссийским заявлением. Так, британский министр заявил, что Черное море не принадлежит и никогда не принадлежало России, и призвал мир сплотиться против нашей страны.

Подобным образом Гэвин Уильямсон прокомментировал недавнее прибытие в порт Одессы корабля ВМС своей страны. Отметим также, что ранее официальный Киев заявил о намерении еще раз направить свои корабли через Керченский пролив в Азовское море из Черного и повторить таким образом провокацию 25 ноября 2018 года.

Со своей стороны Гаспарян сравнил рассуждения британского министра о принадлежности и судьбе Черного моря с разглагольствованием на этот счет различных третьестепенных персонажей романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".

"И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом", - процитировал известных писателей журналист.