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Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова

06 января 2019, 20:54  •  99 • Политика
Известный своими крайне русофобскими высказываниями министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Черное море не принадлежит России. Журналист Армен Гаспарян ответили на это заявление цитатой из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова.
Напомним, что глава Минобороны Соединенного Королевства выступил с очередным антироссийским заявлением. Так, британский министр заявил, что Черное море не принадлежит и никогда не принадлежало России, и призвал мир сплотиться против нашей страны.
Подобным образом Гэвин Уильямсон прокомментировал недавнее прибытие в порт Одессы корабля ВМС своей страны. Отметим также, что ранее официальный Киев заявил о намерении еще раз направить свои корабли через Керченский пролив в Азовское море из Черного и повторить таким образом провокацию 25 ноября 2018 года.
Со своей стороны Гаспарян сравнил рассуждения британского министра о принадлежности и судьбе Черного моря с разглагольствованием на этот счет различных третьестепенных персонажей романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".
"И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом", - процитировал известных писателей журналист.
Министр обороны Великобритании Гейвин Уильямсон заявил, что Черное море «не принадлежит России»

И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом (с) Ильф и Петров
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) January 6, 2019

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