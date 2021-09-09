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Гаспарян оценил реакцию на трагическую гибель Зиничева: "Откровенно глумятся"

09 сентября 2021, 15:25  •  313 • Политика
Политолог Армен Гаспарян оценил реакцию на трагическую гибель главы МЧС Евгения Зиничева.
По мнению политолога Армена Гаспаряна, после гибели главы МЧС Евгения Зинченко "вся либеральная... (общественность - ред.) заголосила, что погиб он не в том месте, о чем нам рассказывают". Также о поибшем стали отзываться нелицеприятно.
Глядя на это, просто поражаюсь. Понятно, вы ведете политическую борьбу, ну хоть какие-то нравственные границы должны существовать
- отметил Гаспарян.
По его словам, вся "эта публика при этом начинает стонать, что нас объявили иностраннными агентами, и нас никто не поддерживает".
"Вас потому и не поддерживают, что вы... (нехорошие люди - ред.) законченные. Вы откровенно глумитесь над гибелью человека. Вам ненавистна сама по себе вся русская традиция отношения к смерти человека, который спасал другого", - заявил Гаспарян.
Он также отметил, что либераks "опять заголосили за неделю до выборов", что народ "оболвален, подкуплен, не хочет ничего понимать". По словам Гаспаряна, нет "другого народа для вас".
Ранее стало известно, что охранникам и помощникам погибшего накануне главы МЧС Евгения Зиничева грозит уголовное дело за то, что они не смогли уберечь министра.

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