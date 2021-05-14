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Гаспарян объяснил "слив" протестов в России: "Это финансовый крах"

14 мая 2021, 23:45  •  55 • Политика
Команда Алексея Навального отказалась от запланированных акций протеста. "Если... выпустить опять [людей] на улицы и опять получится, что там десять тысяч человек по всей России, тогда это финансовый крах", - объяснил политолог Армен Гаспарян.
Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что команда политика больше не будет анонсировать и устраивать уличные протесты - в надежде, что они станут происходить спонтанно. Почему "борцы с режимом" так быстро подняли белый флаг, объяснил политолог Армен Гаспарян.
По мнению эксперта, Волков в данном случае преследует одновременно две цели. Во-первых, переход на "спонтанные" акции протеста должен скрыть от иностранных кураторов реальный уровень поддержки Навального со стороны населения России. Во-вторых, Волков надеется таким образом подольше посидеть на финансовых потоках организаций Навального.
Если... выпустить опять [людей] на улицы и опять получится, что там десять тысяч человек по всей России, тогда это финансовый крах,
- приводит Nation News слова Армена Гаспаряна.
А если никого не выводить, то можно ещё полгода-год рассказывать западным кураторам о якобы многочисленных сторонниках Навального, готовых продолжать "сражаться". И при этом всё это время распоряжаться кассой навальнистских организаций по своему усмотрению, объясняет политолог.

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