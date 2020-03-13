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Гаспарян объяснил, когда в Европе наступит "самая большая опасность за последние 100 лет"

13 марта 2020, 21:35  •  119 • Политика
Премьер Британии Борис Джонсон призвал граждан готовиться к потере близких из-за коронавируса. Когда вирус дойдёт в полном объёме до Украины и Молдовы, вот тогда действительно будет самая большая опасность для Европы за последние сто лет, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что коронавирус настолько опасен, что чуть ли не каждая семья британцев столкнётся со смертью своих близких. Слова британского премьера для Царьграда прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он считает, что Британия действительно совершенно не готова к пандемии. И то, что происходит в Италии, просто лишний раз показывает "степень засады и степень разболтанности". Но это ещё цветочки. Настоящие проблемы начнутся, когда вирус в полной мере доберётся до Украины, Молдовы и Латвии, где медицина практически вся убита.
"Вот тогда да, тогда действительно будет серьёзнейшая паника. А то, что они вещи называли своими именами, так это тоже полезно. Потому что абсолютная разболтанность, расхлябанность и непонимание, что это такое", - сказал Армен Гаспарян в интервью Царьграду.
Он напомнил, что после известия о переносе чемпионата Европы по футболу на Западе начали всерьёз возмущаться по этому поводу. То есть полностью отсутствует понимание степени опасности ситуации.
"Если уже до такого уровня дошло человечество в степени своей неадекватности, наверное, им надо действительно прямым текстом сказать", - подчёркивает эксперт.

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