Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"

Любовь Соболь, ранее признанная виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сбежала из России. Армен Гаспарян объяснил, как Соболь сумела провернуть трюк. "Абсолютный позор", - так эксперт назвал произошедшее, назвав причиной "лакуны в законодательстве".

Так называемый оппозиционный деятель Любовь Соболь, приговорённая к 1,5 года ограничения свободы, покинула Россию. Бежала Соболь в Турцию, заявив, что разводится с мужем. Могла ли она покинуть страну, едва выслушав приговор? Источник ТАСС ранее сообщал, что приговор в силу не вступил, этим и воспользовалась Соболь.

Публицист Сергей Карнаухов в эфире "Соловьёв Live" отметил, что Соболь, действительно, без ограничений покинула Россию. И более того, она может использовать Турцию лишь как перевалочный пункт. Более того, сейчас, как пояснил Карнаухов, оснований для изменения наказания пока ещё нет:

И тут возникает целый комплекс вопросов. Есть такой турецкий гамбит. Она не первая из оппозиционеров едет в Турцию. А потом подобные люди оказываются и в Прибалтике. Вопрос второй: почему она не сдала заграничный паспорт? Почему у неё не изъяли заграничный паспорт? Ведь я хочу обратить внимание, помимо уголовных сроков, у неё есть ещё и колоссальный долг перед структурами Пригожина, - отметил Карнаухов.

Вопрос "что происходит?" Карнаухов задал гостю эфира публицисту и политологу Армену Гаспаряну.

То, что произошло, я считаю абсолютным позором. Позором недопустимым и, возможно, даже фатальным. Потому что люди на это смотрят и говорят: вот вы все такие правильные, но получается, что есть один закон для Навального и Соболь, которые в гробу видели все остальные законы. То есть в сухом остатке это означает, что мы живём не в государстве, а в банде - по понятиям, - сказал Гаспарян.

Кроме того, Армен Гаспарян также задал вопрос, почему у Соболь не изъяли заграничный паспорт. И каким образом, имея запрет на выезд из Москвы и Московской области, Соболь села на самолёт в Турцию. Гаспарян полагает, что проблема в наличии "лакун в законодательстве", когда условный учитель, имея долг, не может покинуть Россию, а та же Люба Соболь с 30-миллионным долгом спокойно уезжает. А если есть такие "лакуны в законодательстве", значит депутаты Госдумы должны их перекрывать.