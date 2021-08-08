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Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"
08 августа 2021, 23:20 • 157 • Политика
Любовь Соболь, ранее признанная виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сбежала из России. Армен Гаспарян объяснил, как Соболь сумела провернуть трюк. "Абсолютный позор", - так эксперт назвал произошедшее, назвав причиной "лакуны в законодательстве".
Так называемый оппозиционный деятель Любовь Соболь, приговорённая к 1,5 года ограничения свободы, покинула Россию. Бежала Соболь в Турцию, заявив, что разводится с мужем. Могла ли она покинуть страну, едва выслушав приговор? Источник ТАСС ранее сообщал, что приговор в силу не вступил, этим и воспользовалась Соболь.
Публицист Сергей Карнаухов в эфире "Соловьёв Live" отметил, что Соболь, действительно, без ограничений покинула Россию. И более того, она может использовать Турцию лишь как перевалочный пункт. Более того, сейчас, как пояснил Карнаухов, оснований для изменения наказания пока ещё нет:
Вопрос "что происходит?" Карнаухов задал гостю эфира публицисту и политологу Армену Гаспаряну.
Кроме того, Армен Гаспарян также задал вопрос, почему у Соболь не изъяли заграничный паспорт. И каким образом, имея запрет на выезд из Москвы и Московской области, Соболь села на самолёт в Турцию. Гаспарян полагает, что проблема в наличии "лакун в законодательстве", когда условный учитель, имея долг, не может покинуть Россию, а та же Люба Соболь с 30-миллионным долгом спокойно уезжает. А если есть такие "лакуны в законодательстве", значит депутаты Госдумы должны их перекрывать.
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