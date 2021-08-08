Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархо...
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысле...
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
Главная / Политика

Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"

08 августа 2021, 23:20  •  157 • Политика
Любовь Соболь, ранее признанная виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сбежала из России. Армен Гаспарян объяснил, как Соболь сумела провернуть трюк. "Абсолютный позор", - так эксперт назвал произошедшее, назвав причиной "лакуны в законодательстве".
Так называемый оппозиционный деятель Любовь Соболь, приговорённая к 1,5 года ограничения свободы, покинула Россию. Бежала Соболь в Турцию, заявив, что разводится с мужем. Могла ли она покинуть страну, едва выслушав приговор? Источник ТАСС ранее сообщал, что приговор в силу не вступил, этим и воспользовалась Соболь.
Публицист Сергей Карнаухов в эфире "Соловьёв Live" отметил, что Соболь, действительно, без ограничений покинула Россию. И более того, она может использовать Турцию лишь как перевалочный пункт. Более того, сейчас, как пояснил Карнаухов, оснований для изменения наказания пока ещё нет:
И тут возникает целый комплекс вопросов. Есть такой турецкий гамбит. Она не первая из оппозиционеров едет в Турцию. А потом подобные люди оказываются и в Прибалтике. Вопрос второй: почему она не сдала заграничный паспорт? Почему у неё не изъяли заграничный паспорт? Ведь я хочу обратить внимание, помимо уголовных сроков, у неё есть ещё и колоссальный долг перед структурами Пригожина, - отметил Карнаухов.
Вопрос "что происходит?" Карнаухов задал гостю эфира публицисту и политологу Армену Гаспаряну.
То, что произошло, я считаю абсолютным позором. Позором недопустимым и, возможно, даже фатальным. Потому что люди на это смотрят и говорят: вот вы все такие правильные, но получается, что есть один закон для Навального и Соболь, которые в гробу видели все остальные законы. То есть в сухом остатке это означает, что мы живём не в государстве, а в банде - по понятиям, - сказал Гаспарян.
Кроме того, Армен Гаспарян также задал вопрос, почему у Соболь не изъяли заграничный паспорт. И каким образом, имея запрет на выезд из Москвы и Московской области, Соболь села на самолёт в Турцию. Гаспарян полагает, что проблема в наличии "лакун в законодательстве", когда условный учитель, имея долг, не может покинуть Россию, а та же Люба Соболь с 30-миллионным долгом спокойно уезжает. А если есть такие "лакуны в законодательстве", значит депутаты Госдумы должны их перекрывать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





157
Источник
Похожие новости
08 августа 2021, 03:10
В Госдуме оценили заявление главы СНБО о планах по «уничтожению» Украины
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
08 августа 2021, 00:25
МИД Чехии на закрытом совещании обсудит восстановление отношений с Россией
08 августа 2021, 14:10
А Немова помните? Сатановский написал полный боли пост об Олимпиаде
08 августа 2021, 16:00
В Белоруссии начали борьбу с Украиной, Литвой и Польшей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2021, 00:30
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у всех на глазах
07 августа 2021, 20:45
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе пороха у Крыма
05 августа 2021, 00:00
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
07 августа 2021, 18:55
В США оценили израильскую гимнастку
04 августа 2021, 08:25
Украина реформировала энергетику, как никогда не сможет Россия
02 августа 2021, 20:40
Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину
02 августа 2021, 17:00
«Ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.