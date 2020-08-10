Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко ра...
Главная / Политика

Гаспарян о цели протестов в Белоруссии и "картинке для Запада": "Самый печальный прогноз сбылся"

10 августа 2020, 09:05  •  199 • Политика
Армен Гаспарян прокомментировал события в Белоруссии, где людей любыми целями пытаются вывести на улицу после выборов президента. "Самый печальный прогноз сбылся", - отмечает Гаспарян, добавляя, что прямо сейчас создаётся "картинка для Запада".
ЦИК Белоруссии объявил, что Александр Лукашенко побеждает на выборах президента по итогам подсчёта голосов на всех участках. В то же время, основная соперница действующего президента страны, Светлана Тихановская победила лишь на одном участке - в Варшаве, по итогам обработки 100% голосов.
Пока ЦИК подводит итоги выборов президента Белоруссии, на улицы страны пытаются вывести как можно больше людей, чтобы те приняли участие в акциях протеста. Сообщения вещающего из Польши на белорусскую аудиторию канала Nexta пестрят провокационными заявлениями о том, что "стреляют в мирных людей" или, например, "ОМОН перешёл на сторону протестующих". Действительно, обстановка в Белоруссии накалённая. Так, РИА "Новости" в официальном телеграм-канале сообщают о "мощных взрывах у перекрёстка, куда оттеснили протестующих, там поднимается облако дыма". А Sputnik Беларусь добавляет, что "в центре Минска милиция применила спецмашины для разгона протестующих".
В эфире программы "Бывшие" публицист и политолог Армен Гаспарян так прокомментировал события сегодняшнего вечера в Белоруссии:
"Мой самый печальный прогноз о том, что дискотека там будет, сбылся. Когда столкновения происходят у Брестской крепости, тут надо просто развести руками. У этой святыни белорусской земли, на месте, где кровью людей был пропитан каждый квадратный сантиметр... В Минске файеры и шумовые гранаты. Все соцсети переполнены радостными воплями: "Бьют мусоров, мусора - не люди!" Следующая стадия будет - "они же дети". А самое главное, уже последовали обращения ко всем селебрити, спортсменам, журналистам, деятелям культуры: "Пишите видеообращения к Лукашенко о том, что он должен уйти". То есть вообще абсолютно всё делается для того, чтобы показать Западу картинку. К огромному сожалению, у Александра Григорьевича может получиться пиррова победа, которая со стратегической точки зрения ничего не даст".
Гаспарян отметил, что сейчас многое будет зависеть от тактики и стратегии, избранных Лукашенко:
"Я не знаю, какое решение будет принимать Лукашенко, но что-то мне подсказывает, что дойдёт до края", - резюмировал политолог.
Нам остаётся лишь дождаться развития событий. Напомним, Царьград в онлайн-трансляции рассказывает о событиях в Белоруссии, а также в ленте новостей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



199
Источник
Похожие новости
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
10 августа 2020, 03:35
"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт
10 августа 2020, 05:25
"Пробивайте колёса спецмашинам": В Белоруссии в ход пошли методички и провокации Запада
10 августа 2020, 01:45
У Тихановской 78,5%: Автор NEXTA сообщил о "результатах" белорусских выборов в Москве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2020, 11:00
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
04 августа 2020, 14:40
"Просто сравнивали их с землёй": ВСУ готовят себе новый котёл в Донбассе
03 августа 2020, 23:05
СМИ: Путин приготовил миру августовский сюрприз
03 августа 2020, 12:05
"Десант Вагнера" готовил майдан? Билеты задержанных в Белоруссии "сдали" их миссию
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.