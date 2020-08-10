Гаспарян о цели протестов в Белоруссии и "картинке для Запада": "Самый печальный прогноз сбылся"

ЦИК Белоруссии объявил, что Александр Лукашенко побеждает на выборах президента по итогам подсчёта голосов на всех участках. В то же время, основная соперница действующего президента страны, Светлана Тихановская победила лишь на одном участке - в Варшаве, по итогам обработки 100% голосов.

Пока ЦИК подводит итоги выборов президента Белоруссии, на улицы страны пытаются вывести как можно больше людей, чтобы те приняли участие в акциях протеста. Сообщения вещающего из Польши на белорусскую аудиторию канала Nexta пестрят провокационными заявлениями о том, что "стреляют в мирных людей" или, например, "ОМОН перешёл на сторону протестующих". Действительно, обстановка в Белоруссии накалённая. Так, РИА "Новости" в официальном телеграм-канале сообщают о "мощных взрывах у перекрёстка, куда оттеснили протестующих, там поднимается облако дыма". А Sputnik Беларусь добавляет, что "в центре Минска милиция применила спецмашины для разгона протестующих".

В эфире программы "Бывшие" публицист и политолог Армен Гаспарян так прокомментировал события сегодняшнего вечера в Белоруссии:

"Мой самый печальный прогноз о том, что дискотека там будет, сбылся. Когда столкновения происходят у Брестской крепости, тут надо просто развести руками. У этой святыни белорусской земли, на месте, где кровью людей был пропитан каждый квадратный сантиметр... В Минске файеры и шумовые гранаты. Все соцсети переполнены радостными воплями: "Бьют мусоров, мусора - не люди!" Следующая стадия будет - "они же дети". А самое главное, уже последовали обращения ко всем селебрити, спортсменам, журналистам, деятелям культуры: "Пишите видеообращения к Лукашенко о том, что он должен уйти". То есть вообще абсолютно всё делается для того, чтобы показать Западу картинку. К огромному сожалению, у Александра Григорьевича может получиться пиррова победа, которая со стратегической точки зрения ничего не даст".

Гаспарян отметил, что сейчас многое будет зависеть от тактики и стратегии, избранных Лукашенко:

"Я не знаю, какое решение будет принимать Лукашенко, но что-то мне подсказывает, что дойдёт до края", - резюмировал политолог.

Нам остаётся лишь дождаться развития событий. Напомним, Царьград в онлайн-трансляции рассказывает о событиях в Белоруссии, а также в ленте новостей.