Гаспарян о "бьюти-блогере Навальном": "Может, и на него уже распространяется закон об охране окружающей среды в версии Госдепа"

"Может, и на него уже распространяется закон об охране окружающей среды в версии Госдепа". Армен Гаспарян применил к "бьюти-блогеру Алексею Навальному" последние трактовки демократии по-американски.

США допустили прямые угрозы законному правительству Венесуэлы, включая генпрокурора Боливарианской Республики, которого Штаты считают уже бывшим. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипмиссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо приведет "к значительным ответным мерам". Участников "запугивания" ждут "серьезные последствия.

Ситуацию оценил публицист и политолог Армен Гаспарян. На личной странице в социальной сети Twitter он предлагает всерьез подумать, как далеко распространяется "закон об охране окружающей среды в версии Госдепа". Не под него ли попал Гуайдо?

"Новости демократии. США пригрозили "серьезными последствиями" тем, кто причинит вред спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы, - пишет Гаспарян, обращаясь к подписчикам. - Вы там аккуратнее пишите нашему бьюти-блогеру Навальному. А то, может, и на него уже распространяется закон об охране окружающей среды в версии Госдепа".

"В версии Госдепа - они удобряют своим навозом земли для улучшения благосостояния. На деле метят территории, где есть интересные места, чтобы поживиться. Типичное поведение для волков. В овечьей шкуре..." - отвечает Гаспаряну Никита Тверсков.

"У них демократия. Получается, что она у всех, и поэтому безальтернативная мировая схема зашла в тупик. Нет движения сочетаний. Диктат Штатов под демократическим соусом", - добавляет Виктория Путилина.