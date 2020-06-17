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Гаспарян не усомнился в возможности Горбачёва отдать Карелию: "Чего ему..."

17 июня 2020, 14:00  •  71 • Политика
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал информацию от финского экс-дипломата Юкки Сеппинена о том, что во времена власти Михаила Горбачёва Карелию могли отдать Финляндии. Эксперт даже не усомнился в такой возможности Горбачёва. "Вполне мог. Чего ему..." - отметил политолог.
Напомним, ранее в СМИ была обнародована информация о том, что во времена власти Михаила Горбачёва Карелию могли отдать Финляндии. В своей книге "Потому что президент Койвисто был против возврата Карелии" бывший эксперт финского МИД, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен даже приводит детали переговоров, которые состоялись у него с советником советского посольства в Хельсинки Львом Паузиным летом 1990 года.
"Он сказал, что либеральное большинство в Политбюро решило, что переговоры о возвращении Карелии могут быть начаты с Финляндией", - вспоминает тот момент экс-дипломат.
Эту информацию у себя в авторском Telegram-канале коротко прокомментировал политолог Армен Гаспарян. Он даже не усомнился в возможности Горбачёва отдать Карелию финнам.
"Наш любезный генеральный секретарь ЦК КПСС вполне мог. Чего ему..." - не без иронии отметил эксперт.
Фото: скриншот Telegram-канала "Гаспарян"

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