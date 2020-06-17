Гаспарян не усомнился в возможности Горбачёва отдать Карелию: "Чего ему..."

Напомним, ранее в СМИ была обнародована информация о том, что во времена власти Михаила Горбачёва Карелию могли отдать Финляндии. В своей книге "Потому что президент Койвисто был против возврата Карелии" бывший эксперт финского МИД, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен даже приводит детали переговоров, которые состоялись у него с советником советского посольства в Хельсинки Львом Паузиным летом 1990 года.

"Он сказал, что либеральное большинство в Политбюро решило, что переговоры о возвращении Карелии могут быть начаты с Финляндией", - вспоминает тот момент экс-дипломат.

Эту информацию у себя в авторском Telegram-канале коротко прокомментировал политолог Армен Гаспарян. Он даже не усомнился в возможности Горбачёва отдать Карелию финнам.

"Наш любезный генеральный секретарь ЦК КПСС вполне мог. Чего ему..." - не без иронии отметил эксперт.