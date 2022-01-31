Гаспарян назвал "маловероятным" сценарий разрыва отношений между Россией и США

Политолог Армен Гаспарян назвал "маловероятным" сценарий полного разрыва отношений между Россией и США.

Сценарий с полным разрывом отношений между Россией и США маловероятен, считает политолог Армен Гаспарян. Об этом пишет РИА ФАН.

В последние недели представители США начали заявлять о необходимости введения новых санкций против Москвы. В ответ МИД России отметил, что введение персональных ограничений против представителей властей приведет к разрыву отношений.

Гаспарян считает. что сыпать угрозами могут все, вот только реализовать на практике их куда сложнее. Ранее американы пугали Москву заявлениями об отключении от международной платежной системы SWIFT, вот только сразу же возмутились европейцы. В итоге Вашингтон старается больше так не делать.

"Я думаю, что маловероятен", - отметил Гаспарян.

Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Андрей Кортунов считает, что нет почти никаких пределов для давления на Россию со стороны США. Во внимание необходимо принимать не только американские санкции, но и экстерриториальные ограничения.

Последние нужны Вашингтону, чтобы ограничить взаимодействие между его партнёрами и Россией. Под угрозой оказался и русский энергетический сектор, так как в данной сфере у Штатов большой опыт борьбы.