Гаспарян назвал конкурента Шнурова и предостерёг от треша 90-х, когда политику заменил балаган

Около года назад певец Сергей Шнуров вошёл в состав Общественного совета при комитет Госдумы по культуре, на днях исполнитель вступил в "Партию Роста", однако политолог Армен Гаспарян уверен, что это вовсе не значит, что Шнуров всерьёз решил стать политиком.

"Я не думаю, что, во-первых, он будет заниматься политической деятельностью, а во-вторых, он будет востребован именно на ниве политики. Я думаю, что его привлекают к этой партии как лицо, такую глянцевую обложку журнала, только и всего. Мне было бы любопытно послушать про политическую карьеру из уст человека, который спел: "Выборы, выборы". Известно, кто там все депутаты и кандидаты тоже. Но пока такой возможности не представлено", - прокомментировал Гаспарян.

Он также признался, что ему интересно, чем дальше "ответит купечество". Среди возможных конкурентов Шнурова, Гаспарян назвал Паука, Сергея Троицкого, добавив, что есть целый ряд других, работающих примерно на той же ниве.

"Никаких выхлопов от Шнурова на общественно-политической ниве не вижу. Если говорить про пиар самого певца, то он, конечно, был, были хорошие гастроли и замечательные выступления в Москве на стадионе. Где они там выступали? На стадионе "Спартака" в Тушино, там, по-моему, это происходило. С этой точки зрения были достижения. А никаких других, извините, я не вижу", - признался эксперт.

Он подчеркнул, что каких-то конкретных инициатив Шнурова не опубликовано, а говорить, что нравится, а что не нравится в конкретном законе - это не политика.

"Это же не разговор: мне не нравится в этом законе, что он запретительный, давайте раздвинем рамки. Давайте. Конкретно о чём идёт речь? Я, например, за конкретику. Это к какой ниве прикладывается? К балету? К изобразительному искусству? К классической музыке, к кинематографу? О чём конкретно речь идёт? Пожалуйста, ему может тридцать раз это не нравиться. Это его право. Он свои предложения сформулировал? Тогда нечего обсуждать. Мало ли кому что-то не нравится. Когда мне что-то не нравится, я, например, пишу в Telegram-канале и разбираю, что конкретно мне не нравится. А выйти и просто сказать, извините, мне это не нравится, это не политика. Это шоу-бизнес в чистом виде", - возмутился эксперт, подчеркнув, что никаких серьёзных политических конструкций ожидать от такого человека не следует.

Что касается вступления певца в партию, то Гаспарян отметил, что не знает, платили ли Шнурову за членство или нет. Политолог признался, что такая "шоу-бизнесовая история", которая зачастую сопровождает у нас выборы, его крайне не устраивает.

"Мне кажется, что речь идёт о серьёзных вещах. Это всё превращение в балаган, я не знаю, для чего это нужно. Может, у нас просто все посмотрели, как прикольно на Украине, решили, а чем мы хуже? Не знаю. Я жил в 90-х годах и помню, какой тогда треш происходил. Ничего хорошего и позитивного я там, извините, не видел", - признался эксперт.