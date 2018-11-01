Гаспарян двумя словами оценил украинскую видеоигру об убийствах заключенных Освенцима

Компания Aliens Games выпустила видеоигру, в которой нужно убивать заключенных нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Публицист и военный историк Армен Гаспарян отреагировал на сообщения о разработке украинской компанией Aliens Games видеоигры, в которой игрокам предлагают убивать заключенных концлагеря Аушвиц-Биркенау.

«Нет слов...» - коротко описал свои впечатления историк.

Тем временем польская прокуратура объявила о намерении привлечь украинских разработчиков к ответственности за оскорбление польской нации в игре «Цена свободы», пишет «Газета.ру» со ссылкой на польские СМИ.

Напомним, игра предлагает всем желающим побыть на месте заключенного, который хочет сбежать из Освенцима, или нацистов, цель которых - вычислить организаторов побега и убить их. Как ранее отмечалось, шутер, действие которого происходит в концлагере, где были убиты около 4 млн человек, изобилует кровавыми сценами.