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Гаспарян двумя словами оценил украинскую видеоигру об убийствах заключенных Освенцима

01 ноября 2018, 11:54  •  95 • Политика
Компания Aliens Games выпустила видеоигру, в которой нужно убивать заключенных нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Публицист и военный историк Армен Гаспарян отреагировал на сообщения о разработке украинской компанией Aliens Games видеоигры, в которой игрокам предлагают убивать заключенных концлагеря Аушвиц-Биркенау.
«Нет слов...» - коротко описал свои впечатления историк.
Тем временем польская прокуратура объявила о намерении привлечь украинских разработчиков к ответственности за оскорбление польской нации в игре «Цена свободы», пишет «Газета.ру» со ссылкой на польские СМИ.
Напомним, игра предлагает всем желающим побыть на месте заключенного, который хочет сбежать из Освенцима, или нацистов, цель которых - вычислить организаторов побега и убить их. Как ранее отмечалось, шутер, действие которого происходит в концлагере, где были убиты около 4 млн человек, изобилует кровавыми сценами.

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