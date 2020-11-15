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Гаспарян дал "добро" на трибунал Тихановской: Судить может за салат, бифштекс и борщ!

15 ноября 2020, 02:25  •  129 • Политика
Политолог Армен Гаспарян дал "добро" на трибунал лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Он отметил, что судить "обитательница литовской кухни" может за салат, за бифштекс или за борщ.
Речь идёт о "народном трибунале", объявленном Тихановской. Гаспарян отметил, что касательно этого "трибунала" Тихановская "может открывать его заседания на кухне и судить за пересоленный салат, недостаточно прожаренный бифштекс и испорченный борщ".
"Больше ни за что судить она не может", - отметил политолог.
Что касается амнистии, которую она объявила, Гаспарян также выразил своё мнение. Он отметил, что в истории уже был момент, когда тем, "кто пойдёт убивать большевиков", пообещали отпущение грехов, однако желающих не нашлось.
При этом Гаспарян подчеркнул, что в сегодняшнем случае о подобном заявляет даже не священнослужитель, а "обитательница литовской кухни".
"Тихановская, две фабрики ботов - отличный набор от трагедии к фарсу", - подчеркнул политолог.
Отметим, что ранее Тихановская напрямую призвала к захвату власти лично президента Александра Лукашенко и его приближенных.
"Я, Светлана Тихановская, вместе с народным антикризисным управлением объявляю народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки", - сказала она.

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